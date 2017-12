Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Več deset tisoč ljudi je v nedeljo obstalo na letališču v Atlanti. Foto: EPA Odpovedani so tudi številni ponedeljkovi poleti. Foto: EPA Sorodne novice Letališče v Atlanti ostaja najprometnejše na svetu Dodaj v

Popoln zastoj na najprometnejšem letališču na svetu

Na dan na letališču več kot 250.000 potnikov

18. december 2017 ob 07:58

Atlanta - MMC RTV SLO, STA

Na letališču Hartsfield-Jackson v Atlanti, največjem v ZDA in najprometnejšem na svetu, je bilo po izpadu elektrike odpovedanih več kot 1.000 poletov.

Elektrike je zmanjkalo zaradi požara v podzemnem objektu za elektriko, so sporočili iz Georgia Powra, ki skrbi za dobavo električne energije na letališču, piše BBC. V nedeljo okoli poldneva po tamkajšnjem času so morali tako odpovedati več kot 1.000 poletov, povprečno pa jih je v Atlanti 2.500 na dan. Delta, ki ima na tem letališču svojo bazo, je odpovedala več kot 800 poletov. Številne letalske družbe, vključno z United, Southwest in American Airlines, so v nedeljo popolnoma opustile svoje delovanje. Delta je tudi za ponedeljek odpovedala več kot 250 poletov.

Potniki so ostali na terminalih ali pa na krovih letal. Vsa letala, ki so bila na poti v Atlanto, so preusmerili na druga letališča, letala, ki pred izpadom elektrike še niso vzletela, pa so ostala na mestu. 12 ur iz Atlante ni vzletelo nobeno letalo. Izpad elektrike je tako prizadel tudi letališča po celotnih ZDA in v tujini. Potnike, ki so pristali takoj po izpadu elektrike, so po več urah čakanja na letalih počasi le varno izkrcali, nato pa so tisti, ki so imeli povezave naprej, še več ur čakali v temi na rešitev.

Župan Atlante Kasim Reed je zatrdil, da posledice požara odpravljajo hitro, kot je le mogoče, in da bodo za potnike poskrbeli. Obenem se je vsem, ki so obstali na letališču, opravičil. Tiste, ki so obtičali in nimajo kam, so začasno premestili v konvencijski center v Atlanti. Izpad elektrike je sicer prizadel le letališče in nobenega drugega dela mesta.

Hartsfield-Jackson je najprometnejše letališče na svetu, saj na dan naštejejo več kot 250.000 potnikov, na leto pa okrog 104 milijone. Za 80 odstotkov ameriškega prebivalstva pomeni glavno mesto zvezne države Georgia dve uri letenja, zato je Hartsfield-Jackson glavno letališče za vstop v ZDA in glavni postanek za vse povezane polete naprej.

T. J.