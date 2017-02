"Populisti napadajo človekove pravice manjšin in migrantov"

34. redno zasedanje Sveta ZN-a za človekove pravice

27. februar 2017 ob 15:01

Ženeva - MMC RTV SLO/STA

"Pravice beguncev in migrantov so napadene," je ob začetku zasedanja Sveta ZN-a za človekove pravice v Ženevi dejal generalni sekretar svetovne organizacije Antonio Guterres.

Kot je opozoril novi generalni sekretar Združenih narodov, populisti in vlade, ki se izmikajo dolžnostim zaščite beguncev, napadajo človekove pravice manjšin in migrantov.

"Opazujemo lahko naraščanje sprevrženih fenomenov populizma in ekstremizma", ki se kažeta v naraščajočem rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in protimuslimanskem sovraštvu, je povedal Guterres.

34. redno zasedanje najvišjega organa ZN-a za človekove pravice poteka v času, ko so ZDA pod novo administracijo predsednika Donalda Trumpa sprejele ukrepe za omejevanje priseljevanja iz večinsko muslimanskih držav in za izgon migrantov brez ustreznih dokumentov. Pred letom dni so tudi države članice Evropske unije sprejele ukrepe za omejevanje množičnega prihajanja beguncev in migrantov z Bližnjega vzhoda.

Guterres, ki je bil pred položajem generalnega sekretarja ZN-a visoki komisar svetovne organizacije za človekove pravice, je opozoril, da so pravice beguncev in migrantov napadene, zato po njegovem mnenju razprava ne sme potekati o delitvi bremen med državami, ki gostijo begunce, ampak o delitvi odgovornosti glede na ustanovno listino ZN-a.

Visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zejd Rad Al Husein je prepričan, da morajo narodi braniti svet pred "političnimi akterji, ki ogrožajo multilateralni sistem ali želijo izstopiti iz dela tega sistema".

"Ne bomo sedeli križem rok," je še dodal in poudaril, da brezobzirni politični dobičkarji naših pravic, pravic drugih in prihodnosti našega planeta ne morejo in ne smejo postaviti na stranski tir.

Erjavec bo predstavil poglede Slovenije

Zasedanja v Ženevi se bo v torek udeležil tudi slovenski zunanji minister Karl Erjavec, ki bo po napovedih v splošni razpravi na visoki ravni predstavil poglede Slovenije na aktualno dogajanje na področju človekovih pravic, ob robu srečanja pa bo opravil tudi niz dvostranskih pogovorov z visokimi sogovorniki.

Slovenija bo kot članica sveta soodločala o vseh pobudah, ki bodo predstavljene na zasedanju. Pri tem bo v skladu s svojimi prioritetami posebno pozornost posvečala zlasti pobudam in dogodkom v zvezi z otrokovimi pravicami, človekovimi pravicami in okoljem, pravicami pripadnikov manjšin ter nekaterim najbolj perečim kršitvam človekovih pravic po svetu, so sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva

Skupaj z nekaterimi drugimi državami bo Slovenija predstavila letno resolucijo o človekovih pravicah in okolju ter predložila resolucijo o pravicah pripadnikov manjšin, so še napovedali na MZZ-ju.

G. V.