Foto: Orkan Maria na Portoriku povzročil električni mrk

Oblasti odprle 500 zavetišč s prostorom za 67.000 ljudi

20. september 2017 ob 16:21,

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 19:49

Orkan Maria, ki pustoši po Karibskem morju, je dosegel ameriško čezmorsko ozemlje Portoriko. Otok, na katerem živi dobre tri milijone prebivalcev, je ostal brez elektrike.

"Informacije, ki jih dobivamo, niso ohrabrujoče," je dejal vodja kriznega centra Abner Gomez, ki je ljudi pozval, naj ostanejo doma. Orkan četrte kategorije je trčil ob Portoriko ob 12.15 po srednjeevropskem času. Vetrovi pihajo s hitrostjo do 250 kilometrov na uro. Ameriški nacionalni center za orkane med drugim svari pred "uničujočimi valovi", ki lahko dosežejo višino skoraj treh metrov. "Veter zveni kot ženska, ki na ves glas kriči," je na Twitterju zapisal fotograf in lovec na orkane Mike Theiss, ko je Maria zadela Portoriko.

Guverner Portorika: Najhujše neurje zadnjega stoletja

Guverner Portorika Ricardo Rossello je prebivalce posvaril, naj se pripravijo na "najhujše neurje zadnjega stoletja". Oblasti so odprle 500 zavetišč s prostorom za 67.000 ljudi. Dodal je, da je okoli 60 odstotkov gospodinjstev brez elektrike, pričakujejo pa, da jih bo brez elektrike še več.

"Portoriko je udaril nov pošasten orkan. Bodite previdni, naša srca so z vami - pomagali vam bomo," je tvitnil ameriški predsednik Donald Trump. Leta 1928 je Portoriko zadel orkan Felipe, ki je zahteval življenja 300 ljudi.

Orkan popolnoma opustošil Dominiko

Maria je pred tem že pustošila po otokih Dominika, kjer naj bi bilo uničenih 90 odstotkov infrastrukture in sedem smrtnih žrtev, ter Guadalupe, napeto je na tudi na Deviških otokih Združenih držav in Britanskih Deviških otokih, na njen prihod pa se pripravljajo tudi v delih Dominikanske republike ter na otokih Turks in Caicos. Po napovedih orkan Maria ne bo zadel celinskih ZDA, kjer sta precej škode v preteklem mesecu povzročila orkana Harvey in Irma.

