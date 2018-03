Poslanci AfD-ja odšli v Sirijo "ugotovit dejanske razmere", Merklova jih obsoja

Zaporne kazni za skrajne desničarje

7. marec 2018 ob 17:57

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Štirje zvezni in dva deželna poslanca skrajno desne nemške parlamentarne stranke AfD so prispeli v Damask, kjer želijo "ugotoviti dejanske razmere v Siriji", medtem pa je nemška vlada na čelu s kanclerko Angelo Merkel njihov obisk obsodila.

"Ljudje, ki dvorijo temu režimu, sami sebe diskreditirajo," je dejal njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert glede obiska šestih članov AfD-ja v Damasku. "Sirski režim vsakodnevno dokazuje, kako je nehuman," je poudaril in spomnil, da je trpljenje civilistov v Idlibu, Alepu in Vzhodni Guti posledica nasilja, ki ga je sirski predsednik Bašar Al Asad ukazal ali ga opravičuje. Dodal je, da nemško zunanje ministrstvo o obisku ni bilo predhodno obveščeno.

AfD želi doseči začetek vračanja beguncev

Štirje zvezni in dva deželna poslanca AfD-ja so v ponedeljek prispeli v Damask na pogovore s prorežimskimi predstavniki. Po njihovih besedah je cilj "ugotoviti dejanske razmere v Siriji", medtem pa skušajo doseči začetek vračanja sirskih beguncev iz Nemčije v njihovo razrušeno državo, kjer še vedno divja vojna. Prvi dan so izrazili "presenečenje" nad prizori normalnega življenja v prestolnici.

Poslanec Blex objavil fotografijo srečanja z velikim muftijem Hasunom

Skupino vodi Christian Blex, poslanec dežele Severno Porenje - Vastfalija, ki je na Facebooku objavil fotografije torkovega srečanja s sirskim prorežimskim velikim muftijem Ahmedom Badredinom Hasunom. Hasun se v javnosti redno pojavlja skupaj z Asadom ob verskih priložnostih. Leta 2011 je v videoposnetku v primeru posredovanja zahodnih sil v Siriji grozil, da bo v Evropo in ZDA poslal samomorilske napadalce. Poslanci so se danes srečali s sirskim državnim sekretarjem Alijem Haidarjem.

Maas omenil možnost nadzora nekaterih članov AfD-ja

AfD, ki je nastrojen tako proti muslimanom kot tudi prebežnikom, je lani prvič prišel v zvezni parlament na podlagi jeze ljudi zaradi prihoda okoli milijona beguncev v Nemčijo leta 2015. Nemški pravosodni minister Heiko Maas je za tednik Der Spiegel omenil možnost, da bi lahko za nekatere člane AfD-ja zahteval nadzor notranje obveščevalne agencije, saj želijo nekateri stranko "spremeniti v politično zatočišče neonacistov". Tovrsten nadzor načeloma izvajajo nad najradikalnejšimi skupinami, ki jih sumijo protiustavnih dejanj in ogrožanja državne varnosti. Nadzor nad parlamentarno stranko bi bil nekaj izjemnega.

Med prvimi predlogi te največje opozicijske stranke v parlamentu je bila sicer novembra lani sklenitev dogovora z Asadom o vrnitvi sirskih beguncev iz Nemčije v Sirijo. Predlog je bil zavrnjen.

Vojna v Siriji traja že sedem let

Od začetka vojne v Siriji leta 2011 je bilo ubitih že več kot 340.000 ljudi, milijoni pa so bili prisiljeni zapustiti svoje domove. Sile sirskega predsednika Asada v zadnjih tednih ob podpori Moskve še posebej silovito obstreljuje uporniško enklavo pri Damasku Vzhodno Guto, kjer je ujetih 400.000 ljudi. Do zdaj je bilo ubitih najmanj 800 civilistov, med njimi skoraj 200 otrok.

Zaporne kazni za nemške skrajne desničarje

Medtem pa je višje sodišče v Dresdnu v Nemčiji v sredo na od štiri do 10 let zapora obsodilo osem članov skrajne desničarske skupine Freital zaradi terorizma in poskusov umorov v vrsti napadov na azilne centre in politične nasprotnike leta 2015. Za člane teroristične skupine s sedežem na nekdanjem komunističnem vzhodu Nemčije je sodišče odločilo, da so krivi za pet bombnih napadov na azilne centre in politične nasprotnike z namenom "ustvariti ozračje strahu in zatiranja" v času vrhunca množičnega prihoda beguncev v Nemčijo leta 2015. Napade so izvedli med julijem in novembrom 2015 - dva na begunske centre, dva na urad in avtomobil politikov skrajno leve stranke Levica ter enega na stanovanjski kompleks v Dresdnu. V napadih je bil ranjen en sirski begunec. Vodji skupine Timo Schulz in Patrick Festing sta bila obsojena na deset oziroma devet let in pol zapora. Preostalih šest članov skupine pa je bilo obsojenih na od štiri do osem in pol let zapora. Neonacistična skupina nosi ime po mestu Freital, ki leži v neposredni bližini saškega Dresdna, ta pa velja za center nemške skrajne desnice.

A. V.