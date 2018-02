Nemčija: Skrajno desni AfD v anketah prvič prehitel socialdemokrate

Bodo člani SPD-ja podprli vstop v koalicijo?

20. februar 2018 ob 10:16,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 10:25

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je v javnomnenjskih raziskavah prvič prehitela socialdemokrate (SPD). V anketi za največji nemški dnevnik Bild je podporo AfD-ju izreklo 16 odstotkov vprašanih.

SPD je prejel za pol odstotne točke nižjo podporo. Padec podpore socialdemokratom se ne ustavi. Že na parlamentarnih volitvah septembra lani je stranka z 20,5-odstotno podporo dosegla najslabši rezultat doslej, od takrat pa gre samo še navzdol.

AfD odločno nasprotuje priseljevanju beguncev in islamu v Nemčiji. Nekdanja vodja stranke Frauke Petry je tako leta 2016 predlagala, naj policija za "preprečevanje nezakonitega prečkanja meje" zoper begunce uporabi tudi strelno orožje. Poslanko stranke Beatrix von Storch pa je nemška policija v začetku letošnjega leta ovadila zaradi sovražnega zapisa na družbenem omrežju Twitter, v katerem je vprašala, ali hoče policija z objavljanjem uradnih sporočil v arabščini "pomiriti barbarske, muslimanske in posiljevalske horde moških".

"Grenak udarec za SPD"

Bild je izsledke v ponedeljek objavljene ankete, ki jo je zanj opravil javnomnenjski inštitut INSA, označil kot "grenak udarec" za SPD, medtem ko je vodja inštituta INSA Hermann Binkert dejal, da konservativna unija strank CDU in CSU očitno ostaja še edina "resnično velika" stranka v Nemčiji.

V anketi, ki je bila opravljena od 16. do 19. februarja in je zajela 2.040 anketirancev, je sicer podpora CDU-ju narasla na 32 odstotkov. Zeleni so ohranili 13 odstotkov, Levici je podpora padla na 11 odstotkov, liberalcem (FDP) pa na devet odstotkov.

SPD glasuje o vstopu v koalicijo

Medtem se je v SPD-ju prav danes začelo glasovanje članov o vstopu v veliko koalicijo s konservativci kanclerke Angele Merkel. Več kot 463.000 članov stranke lahko glasove po pošti odda do 2. marca. Vrh stranke, ki vodi kampanjo za že tretjo t. i. veliko koalicijo, je konec tedna izrazil prepričanje, da bo članstvo ta predlog kljub močnemu nasprotovanju zlasti pomladka SPD-ja podprlo.

Kot poroča Deutsche Welle, je bila odločitev vrha SPD-ja za ponovno koalicijo s konservativci očitno znanilec nadaljnjega upadanja javnomnenjske podpore stranki. Najnovejša anketa bi tako lahko dodatno pripomogla k temu, da bi člani stranke vstop v koalicijo zavrnili. Po drugi strani pa utegne biti njen učinek ravno nasproten, saj zaradi slabih rezultatov v anketah narašča strah v SPD-ju pred morebitnimi predčasnimi volitvami, ki bi verjetno sledile v primeru zavrnitve velike koalicije.

B. V.