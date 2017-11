Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Merilne naprave so v Iraku izmerile potres z magnitudo 7,2. Fotografija je simbolična. Foto: EPA Dodaj v

Potres na območju iraško-iranske meje zahteval najmanj deset življenj

Potres čutili tudi v Bagdadu

12. november 2017 ob 20:27,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 21:51

Bagdad - MMC RTV SLO, Reuters

Močan potres je stresel območje ob iraško-iranski meji. Iranske oblasti poročajo o najmanj šestih mrtvih, kurdske oblasti o najmanj štirih. Več je poškodovanih.

Epicenter potresa s stopnjo 6,5 je bil blizu iraškega mesta Penjvin v pokrajini Sulajmanija, je sporočila iraška meteorološka agencija.

Najmanj šest ljudi je umrlo v iranskem mestu Kasr-e-Širin, več je poškodovanih. Potres so čutili v več krajih ob meji z Irakom, najmanj osem vasi je utrpelo poškodbe, več krajev je brez elektrike. Na območje so se odpravile reševalne ekipe, je sporočila iranska državna televizija.

V Iraku so potres čutili tudi v prestolnici Bagdad in v kurdski prestolnici Erbil. Kurdski minister za zdravje je potrdil najmanj štiri smrtne žrtve in najmanj 50 poškodovanih. Največ žrtev je iz mesta Darbandikhan, 75 kilometrov vzhodno od epicentra.

Kot na spletni strani poroča Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC), so tresenje tal občutili tudi v osrednji Turčiji in Združenih arabskih emiratih.

Ameriški geološki center (USGS) je sprva poročal o potresu na globini 33,9 kilometra, z magnitudo 7,2 in epicentrom v mestu Halabja.

