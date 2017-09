Preplah v Italiji: Zaradi malarije umrla štiriletna deklica

Leta 2015 za malarijo umrlo 429.000 ljudi

5. september 2017 ob 20:44

Rim - MMC RTV SLO, STA

Zaradi okužbe z malarijo je v Italiji umrla štiriletna deklica, ki se je z boleznijo očitno okužila na severu države. Okužba v Italiji naj ne bi bila mogoča.

"Nikoli še nisem bil priča takšnemu skrivnostnemu primeru. Ne bi smelo biti mogoče, da bi deklica staknila to bolezen," je dejal vodja oddelka za nalezljive bolezni v bolnišnici Santa Chiara v Trentu Claudio Paternoster. Deklica namreč ni potovala v nobeno državo, kjer bi bila izpostavljenost bolezni višja.

V stiku z otrokoma, ki sta se vrnila iz Burkine Faso

V pediatrični oddelek bolnišnice Santa Chiara je bila deklica sprejeta zaradi drugih zdravstvenih razlogov, tam pa je bila nato v stiku z otrokoma, ki sta se z malarijo okužila na potovanju po Burkini Faso. Deklici so diagnozo postavili v soboto. Premestili so jo na oddelek za intenzivno nego, kjer pa se ji je stanje naslednji dan hitro poslabšalo.

Paternoster dodaja, da so le nekatere vrste komarjev zmožne prenašati bolezen s človeka na človeka in ta vrsta naj v Italiji ne bi bila prisotna. Ob tem dopušča možnost, da se zaradi podnebnih sprememb in višjih povprečnih temperatur nekatere vrste komarjev prilagajajo, pojavljajo pa se tudi druge.

Malarija v Italiji izkoreninjena leta 1962

Malarija je bila prisotna v Italiji - predvsem v osrednjem in južnem delu države ter na otokih - v 19. stoletju. Leta 1962 je bila malarija na Apeninskem polotoku dokončno izkoreninjena. Kljub temu v državi vsako leto zabeležijo nekaj primerov okužbe, do katerih pa pride, ker okužen komar v prtljagi pripotuje s potniki iz Afrike v Italijo.

Glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bilo leta 2015 z malarijo okuženih 212 milijonov ljudi po svetu, umrlo jih je 429.000. 90 odstotkov vseh okužb in smrtnih primerov so zabeležili v Afriki.

