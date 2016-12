Putin: Rusija je močnejša od vsakega agresorja

Odločitve o kandidaturi na volitvah 2018 še ni sprejel

23. december 2016 ob 14:48,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 18:59

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je na novinarski konferenci v Moskvi med drugim dejal, da je Rusija modernizirala jedrsko (in drugo) orožje, zato je močnejša od vsakega morebitnega agresorja.

Hkrati je Putin zatrdil, da se Rusija ne bo spustila v novo oboroževalno tekmo, ki bi lahko sledila, potem ko so ZDA leta 2001 odstopile od sporazuma o protibalističnih raketah.

"Nikoli ne bomo za oboroževalno tekmo, če se bo zgodila, zapravili več, kot si lahko privoščimo. Za zdaj smo glede modernizacije vojske izpolnili vse načrte," je dejal Putin, ki se je sicer že v četrtek zavzel za nadaljnjo okrepitev vojaškega jedrskega potenciala Rusije in razvoj raket, ki bodo lahko prebile vsak protiraketni sistem.

Demokrati naj pometejo pred svojim pragom

Putin je nato znova zavrnil obtožbe ameriškega demokratskega tabora, ki je Rusijo okrivil za poraz Hillary Clinton na predsedniških volitvah oziroma za zmago Donalda Trumpa. Putin je pohvalil odgovorne za hekerski napad na ameriško demokratsko stranko, ker so "razkrili resnico". Putinu ni pomembno, če za napadom stojijo ruski hekerji ali kdo drug, saj je pomembneje, kaj so razkrili. Putin je pri tem opozoril, da so demokrati izgubili ne samo predsedniško bitko, ampak tudi kongres. "Torej tudi za tem stojim jaz?" se je retorično vprašal Putin in dodal, da bi se morali "demokrati najprej ozreti na svoje težave".



Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v petek objavil pismo, ki mu ga je poslal ruski predsednik Vladimir Putin. Putin je v pismu pozval k obnovitvi odnosov med velesilama in dvigu na novo raven. Trump je pismo označil za "zelo prijazno".



Putin optimističen glede Ukrajine

Ruski predsednik je optimistično komentiral krizo v Ukrajini. Dejal je, da podpira nadaljevanje pogovorov z Nemčijo, Francijo in Ukrajino o iskanju rešitve za krizo na vzhodu Ukrajine, čeprav četverica "ni zelo učinkovita".

Gospodarska situacija se stabilizira

Putin je glede gospodarske situacije v državi dejal, da bo letošnji gospodarski padec precej manjši od lanskega, prepričan je, da se gospodarstvo v resnici izboljšuje. "Novembra smo opazili manjšo rast bruto domačega proizvoda (BDP) in verjetno bo letos padec znašal le od 0,5 do 0,6 odstotka," je povedal Putin. Lani je Rusija zaradi nizkih cen energentov imela skoraj štiriodstotni padec BDP-ja. V zadnjih nekaj mesecih se je gospodarstvo v Rusiji po dveh letih recesije znova stabiliziralo. Analitiki pa pravijo, da je k stabilizaciji pripomogla tudi boljša cena nafte, ki je ključna za rusko gospodarstvo.

Volitve 2018? Potrebujem čas.

Glede morebitne vnovične kandidature na predsedniških volitvah leta 2018 je dejal, da za to odločitev potrebuje čas. Ob vprašanju, ali bodo pripravili predčasne predsedniške volitve, pa se je samo zasmejal in vprašal: "V kateri državi?" Čeprav je potem nadaljeval, da je to "mogoče, a ni smiselno".

Rusija bo razširila pristanišče v Tartusu

Že pred tem je Putin četrtkovo zavzetje Alepa sirskih sil označil za pomemben korak do stabilizacije razmer v Siriji. Kot je dejal Putin, mora biti naslednji korak prekinitev ognja na celotnem ozemlju Sirije. Dodal je, da si bo Rusija za to prizadevala. Putin je prav tako podpisal dogovor s Sirijo o razširitvi ruskega vojaškega oporišča v pristaniškem mestu Tartus na severozahodu Sirije. Postalo bo stalno rusko pomorsko oporišče v tej državi. Rusija ima poleg tega v Siriji tudi letalsko oporišče Hmeimim blizu Latakije, od koder je konec septembra 2015 začela letalske napade na upornike oziroma nasprotnike sirskega predsednika Bašarja Al Asada in spremenila potek državljanske vojne.

A. V.