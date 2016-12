Trump in Putin za krepitev jedrskih arzenalov ZDA in Rusije

Trump ne izključuje uporabe jedrskega orožja

22. december 2016 ob 21:46

Washington, Moskva - MMC RTV SLO

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je pozval h krepitvi in razširitvi ameriškega jedrskega arzenala, podobno pa v ruskem primeru zagovarja ruski predsednik Vladimir Putin.

"Združene države Amerike morajo močno okrepiti in razširiti svoje jedrske zmogljivosti do takrat, ko bo svet prišel k pameti glede jedrskih bomb," je na družbenem omrežju Twitter sporočil Trump.

V času predvolilne kampanje je Trump širjenje jedrskega orožja označil za "največjo težavo", s katero se spopada svet, obenem pa je dejal, da sam ne izključuje uporabe jedrskega orožja niti na ozemlju Evrope.

V intervjujih pred zmago na volitvah je Trump govoril, da morajo druge države trošiti več za svojo obrambo, saj naj si ZDA ne bi mogle več privoščiti braniti teh držav. Kot poroča BBC, je Trump ob tem podprl idejo, da bi imeli tudi Japonska in Južna Koreja jedrsko orožje. "To je le vprašanje časa," je dejal v pogovoru z uredniškim odborom New York Timesa.

Obnovljena ljubezen do jedrskega orožja

Trump je o jedrskem orožju spregovoril le nekaj ur po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da mora Rusija okrepiti zmogljivosti svojih strateških jedrskih sil. Po Putinovih besedah mora Rusija "pazljivo spremljati kakršne koli spremembe v ravnotežju moči in politično-vojaški situaciji v svetu, še posebej ob ruskih mejah". S tem je najverjetneje mislil na ameriške protiraketne ščite v vzhodni Evropi, za katere ZDA pravijo, da so namenjeni obrambi pred Iranom.

ZDA imajo 7.100 jedrskih bomb, Rusija pa 7.300, kažejo podatki ameriškega Združenja za nadzor nad orožjem. Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, si želi ameriško obrambno ministrstvo zaloge posodobiti, za kar bodo v 30 letih potrebovali 1.000 milijard dolarjev.

B. V.