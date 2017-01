Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Romuni nasprotujejo pomilostitvi zapornikov, prepričani so, da je to napačen korak v boju proti korupciji. Foto: EPA Predsednik se strinja s protestniki, da pomilostitev ni prava poteza. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Romuni na ulicah: Nočemo pomilostitve zapornikov

Starejšim, nosečnicam in zapornikom z otroki bi kazen prepolovili

23. januar 2017 ob 10:38

Bukarešta - MMC RTV SLO

Bukarešto in druga romunska mesta je preplavilo več kot trideset tisoč protestnikov, ki nasprotujejo vladni nameri o pomilostitvi več tisoč zapornikov, za katero so prepričani, da je nasprotju z bojem proti korupciji.

"Hočemo demokracijo in tatove za zapahi," so vzklikali protestniki v Bukarešti. Blizu 30.000 se jih je zbralo Univerzitetnem trgu, od koder so se, potem ko so prebili policijske vrste, napotili proti vladnim prostorom. Toplo so pozdravili tudi predsednika Klausa Iohannisa, nasprotnika vladnega predloga, ki se je prav tako udeležil protestov."Tolpa politikov, ki imajo težave z zakonom, želi spremeniti zakonodajo in oslabiti vladavino prava. Romuni so upravičeno ogorčeni," je dejal v nagovoru zbranim. Več tisoč ljudi se je zbralo tudi v Cluju na zahodu države in Iasiju na severu.

S pomilostitvijo do manjše gneče v zaporih?

Vlada premierja Sorina Grindeanuja želi po hitrem postopku pomilostiti določene zapornike, s čimer bi se po njegovih besedah zmanjšala gneča v romunskih zaporih. Osnutek zakona, ki je bil predstavljen v sredo, predvideva pomilostitev zapornikov, ki so bili obsojeni na do pet let zaporne kazni, pri čemer so izvzeti tisti, ki so bili obsojeni zaradi zločinov, povezanih s spolnostjo, nasiljem ali korupcijo. Sprememba predvideva tudi razpolovitev zaporne kazni za starejše od 60 let, noseče ženske in zapornike z majhnimi otroki, ne glede na naravo zločina, zaradi katerega so končali za zapahi. Po podatkih zaporniških oblasti bi tako na svobodo odšlo 3.700 zapornikov, po vladnih podatkih pa 2.500.

Spremembi zakonodaje poleg predsednika močno nasprotujejo tudi vrhovni tožilec, sodni in opozicijski politiki.

