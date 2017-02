Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Romuni vztrajajo na ulicah. Foto: Reuters Na protestih prevladujejo mladi, tudi z družinami. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Romuni znova na ulicah, za nedeljo napovedan največji protest

Protesti so potekali po več kot 70 mestih

4. februar 2017 ob 10:43

Bukarešta - MMC RTV SLO

V Romuniji so četrti večer zapored potekali množični protesti zaradi spornega vladnega odloka, ki otežuje pregon določenih korupcijskih dejanj. Samo v Bukarešti se je zbralo okoli 120.000 ljudi, po vsej državi 300.000. Vlada pa vsaj za zdaj vztraja pri svojem.

Viktorijin trg pred vladno palačo je bil nabito poln že četrti večer zapored, protesti, na katere so prišli mladi, družine, pa tudi starejše generacije, pa so minili brez incidentov, zahteve pa ostajajo iste. Sporni nujni odlok, po katerem bodo kazensko preganjali le zlorabe položaja, kjer je škoda višja od 44.000 evrov in ki v številnih primerih zmanjšuje zagrožene kazni, mora pasti. Številni želijo, da odide celotna vlada.

"Veste, kdo so vsi ti ljudje tu na trgu? So predstavniki mlade generacije, tisti, ki so najpomembnejši za našo državo, natančno vedo, zakaj so tukaj. Zaradi načel, vrednost, ki so bile poteptane," je dejal eden izmed protestnikov. "Tu smo za svoje otroke, da bodo živeli v svobodni državi, državi brez korupcije. Tu smo za boljšo prihodnost," je dodala protestnica.

Zastave, transparenti in protestniki so na trgu vztrajali pozno v noč. Večina je prepričana, da sporni odlok koristi predvsem politikom, kontrektno predsedniku socialdemokratov Dragneiju, ki je v kazenskem postopku, z novim odlokom pa bi bil pregon ustavljen. Pravijo, da so trditve, da gre za usklajevanje zakonodaje z ustavo in ukrep, s katerim bi zmanjšali gnečo v zaporih, smešne.

Na ustavno sodišče je zdaj prišlo že več tožb, odločitev naj bi bila znana prihodnji konec tedna, a vlada bo do takrat težko vzdržala. Za nedeljo napovedujejo največji shod, po vsej državi takrat pričakujejo še večje množice.

"Mislim, da je to, da se bo po državi zbralo okoli pol milijona ljudi, nekaj res velikega. Mislim, da se kaj takega v Romuniji še ni zgodilo. Niti, ko je padel Ceausescu. Ob takih množicah je mogoče marsikaj. Upam, da se bo vlada v zadnjem trenutku spametovala in nam prisluhnila," je dejal eden izmed udeležencev protesta.

Do zdaj se to ni zgodilo, a velik je tudi mednarodni pritisk. Romuni, ki so sinoči protestirali po več kot 70 mestih, pa so odločeni, da bodo vztrajali in prepričani, da jih oblast ne bo mogla več dolgo ignorirati.

Boštjan Anžin, RTV Slovenija