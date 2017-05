Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rusko podjetje načrtuje, da bo v prihodnjih 20 letih izdelalo okoli 15.000 letal novega tipa. Foto: Reuters Proizvodnjo naj bi zagnali v prihodnjih dveh letih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rusija z novim potniškim letalom v boj z Boeingom in Airbusom

Naročenih je že 175 letal

28. maj 2017 ob 18:19

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters

Rusi so uspešno opravili testni let novega potniškega letala MS-21, prvega potniškega letala od razpada Sovjetske zveze, s katerim nameravajo na trgu tekmovati z zahodnimi letalskimi družbami.

V sporočilu, ki je presenetilo letalski svet, sta podjetje Irkut Corporation in njegova matična družba United Aircraft Corporation, sporočila, da je MS-21-300 uspešno zaključil 30-minutni testni let na višini 1.000 metrov, pri čemer je letel s hitrostjo 300 kilometrov na uro.

"Testna misija je zaključena. Polet je minil brez težav, tako da ni težav za nadaljnje testiranje," je po koncu uspešne misije dejal pilot Oleg Kononenko.

Čestitke predsedniku letalske družbe Irkut General Olegu Demčenku in njegovim sodelavcem je izrekel tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je testni let označil za "pomemben dogodek."

Dve različici letala

Dvomotorno letalo MS-21 bodo Rusi proizvajali v dveh različicah: MS-21-300 bo imel med 160 in 211 sedežev, MS-21-200 pa med 130 in 165 sedeži. Letelo bo lahko 6.000 kilometrov, na letalskem trgu pa bo tekmoval z boeingovim letalom 737 in airbusovim A320, ki zdaj obvladujeta ta segment.

Proizvodnja naj bi se začela v dveh letih, po poročanju ruskih državnih medijev so bile sklenjene že številne pogodbe s tujimi in domačimi podjetji, ki bodo sodelovala pri proizvodnji. Naročenih naj bi bilo že 175 letal. Med naročniki je državni obrambni konglomerat Rostec, ki bo kupil 85 letal, najmanj 50 od njih pa jih bo dal v najem Aeroflotu.

Zaradi sankcij Zahoda, ki jih je slednji uvedel proti Rusiji zaradi njene vloge v ukrajinski krizi, si Moskva močno prizadeva za oživitev domače industrijske proizvodnje, da bi tako zmanjšala odvisnost države od tujih podjetij.

Testni let, o katerem mediji niso bili obveščeni vnaprej, so Rusi izvedli tri tedne potem, ko je Kitajska predstavila svoje novo potniško letalo C919, s čimer je naredila nov korak v dvigu konkurence v letalski industriji, kjer sta najmočnejša akterja Boeing in Airbus. Letalo so sicer predstavili že lani junija v Irkutsku.

Po besedah ruskih uradnikov je MS-21 boljši od letal zahodnih družb, zahodni analitiki pa ocenjujejo, da čaka Kitajsko in Rusijo velik izziv v boju za zmanjšanje duopola obeh največjih podjetij. Po besedah predsednika uprave United Aircraft Corporation Jurija Šljusarja pričakujejo, da bo povpraševanje po letalu v prihodnjih 20 letih okoli 15.000 letal. "Prepričan sem, da bodo letalske družbe cenile naš model," je dejal.

Oživitev ruske letalske industrije

Rusija je bila v preteklih letih deležna številnih kritik in očitkov o zastareli letalski floti in neizkušenih letalskih posadkah, zato si oblasti prizadevajo za obrnitev novega poglavja v letalski industriji. Aeroflot si je lani na ocenjevanju neodvisne spletne strani Skytrax prislužil štiri zvezdice, kar jo uvršča ob bok večjim evropskim in bližnjevzhodnih letalskih družb, in pred več ameriških družb, tudi Delto in United.

Airbus in Boeing ostajata daleč pred kitajskim in ruskimi konkurenti, tako po tehnični dovršenosti kot po prodajnih rezultatih. Analitiki ocenjujejo, da bi novo rusko letalo lahko postalo zelo prodajano v Rusiji ter nekaterih vzhodnoevropskih in azijskih državah. Po napovedih Irkuta bodo operativni stroški novega letala za 15 odstotkov nižji od podobnih letal zdajšnje generacije.

