Foto: "Sem jaz naslednji?" Protesti ameriških šolarjev proti orožju

19. obletnica strelskega pohoda na šoli Columbine

21. april 2018 ob 13:46

Washington/Los Angeles - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Šolarji v mnogih ameriških mestih so v petek, na dan 19. obletnice strelskega pohoda na srednji šoli Columbine v Koloradu, protestirali proti nasilju z orožjem ter se zavzeli za strožjo orožarsko zakonodajo.

Pokol v Colombinu velja za prvi večji tovrstni strelski napad v ZDA. Aprila leta 1999 sta dva starejša učenca na šoli Columbine ubila 12 učencev in enega učitelja, do danes pa se je zvrstilo še več tovrstnih napadov. Kot so poudarili protestniki, je zanje kriva predvsem zakonodaja, ki omogoča širok dostop do orožja.

S transparenti in vzkliki so politike in druge pristojne pozivali k ukrepanju. Če njihov glas ne bo slišan, bodo za potrebne spremembe glede orožarske zakonodaje poskrbeli z udeležbo na volitvah, so poudarili. Na spletni strani change.org so objavili tudi peticijo, ki jo je podpisalo že več kot 250.000 ljudi.

Emma Corcoran, ena od udeleženk protesta v Washingtonu, je izrazila prepričanje, da mora na tem področju priti do korenitih sprememb. "Zdi se mi, da se je stanje v zadnjih letih precej poslabšalo. Potrebujemo spremembe," je dejala.

"Upam, da bodo protesti ljudi spodbudili k spremembam. Pokazati želimo, da čeprav še ne moremo voliti, lahko dosežemo, da je naš glas slišan," pa je dejala Lauren Hogg, ki se je udeležila protesta v Parklandu.

Na Floridi streljanje med protesti

Do streljanja je prišlo tudi med protesti, ko je 19-letni nekdanji dijak na srednji šoli Forest na Floridi streljal v zaklenjena vrata učilnice in pri tem enega od dijakov zadel v gleženj. Strelca je policija aretirala, več informacij pa še ni znanih.

Od pokola v Parklandu na Floridi, v katerem je 19-letnik 14. februarja letos pobil 17 ljudi, je po ZDA potekalo že več protestov. Najbolj množični so potekali 25. marca, ko se je na shodih proti orožju pod geslom Pohod za življenje zbralo največ ljudi od časa vojne v Vietnamu.

A. P. J.