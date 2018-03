Po sprejetju novega zakona o orožju na Floridi NRA vložil tožbo

Zahteve dijakov niso bile v celoti upoštevane

10. marec 2018 ob 10:16,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 10:30

Tallahassee - MMC RTV SLO, STA

Guverner ameriške zvezne države Florida Rick Scott je v petek podpisal nov zakon o orožju, ki prinaša nekaj manjših sprememb na tem področju, orožarski lobi pa je že vložil tožbo proti Floridi.

Do sprejetja novega zakona prihaja po februarskem strelskem pohodu na srednji šoli v Parklandu, ko je 19-letni Nikolas Cruz ubil 17 ljudi, večinoma dijakov in dijakinj. Po pokolu so se dijaki, ki so preživeli napad, organizirali in zahtevajo ukrepanje na področju omejevanja dostopa do orožja.

Zakon dviguje zahtevano starost za nakup orožja, in sicer z 18 na 21 let. Po novem bo za nakup katerega koli strelnega orožja treba čakati tri dni, prepovedana pa je prodaja naprave, ki omogoča hitrejše streljanje, čeprav puška ni avtomatska, poroča BBC. Zakon pa ne prepoveduje polavtomatskega orožja, kakršnega je Kruz uporabil v pokolu 14. februarja. Ob tem zakon šolskim okrožjem tudi dovoljuje, da urijo in oborožujejo šolske uslužbence.

V petek je prišlo v ZDA do novega streljanja, tokrat v domu veteranov v mestu Yountville v zvezni državi Kalifornija. Ubiti so bili štirje ljudje, vključno s strelcem. Policisti so dom oblegali sedem ur in poskušali vzpostaviti stik za napadalcem, ki je štiri ljudi zadrževal kot talce, enega pa nato izpustil.

Ubite so bile tri ženske, zaposlene v domu, in sicer strokovna direktorica, izvršna direktorica in klinična psihologinja, je sporočila policija. Strelec naj bi bil 36-letni Albert Wong, ki je dva tedna prej končal enega izmed programov v domu. Njegov nagib ni znan.



Šolski uslužbenci na javnih šolah lahko nosijo orožje v šoli v šestih zveznih državah, in sicer v Wyomingu, Južni Dakoti, Tennesseeju, Georgii, Kansasu in Teksasu. Oboroževanje učiteljev je sicer kot enega od ukrepov, ki naj bi pomagali pri strelskih pohodih na šolah, predlagal tudi predsednik Donald Trump. Ta predlog podpira tudi glavni orožarski lobi NRA.

Vse zahteve dijakov s floridskim zakonom niso bile uresničene, pravzaprav so spremembe zakonodaje minimalne, kljub temu pa je guverner Scott, ki se novembra podaja na volitve v zvezni senat in ki je sicer podpornik orožarskega lobija, nekaj dni razmišljal, ali bo novi zakon podpisal.

NRA takoj vložil tožbo

NRA, ki financira predvsem republikanske politike, od katerih v zameno prejema podporo, spremembam na področju dostopa do orožja odločno nasprotuje. Največji orožarski lobi NRA je tako že uro po sprejetju zakona vložil tožbo proti Floridi, češ da zakon diskriminira mlade, še posebej mlade ženske.

NRA se sklicuje na drugi člen ameriške ustave, ki določa pravico do orožja, zakon pa je po njihovih besedah "žalitev" tega člena, saj odvzema pravico do orožja ljudem, starim med 18 in 21 let, ki spoštujejo zakone. Prav tako je, kot pravijo v NRA-ju, zakon še posebej žaljiv do mlajših ženskih, saj je "veliko manjša verjetnost, da bodo nasilno kaznivo dejanje izvedle ženske, stare med 18 in 21 let, kot pa starejši člani splošne javnosti".

