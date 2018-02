Ameriška podjetja pod pritiski po pokolu na Floridi prekinjajo vezi z orožarsko zvezo

Florida predlaga dvig starosti za nakup polavtomatskih pušk

24. februar 2018 ob 11:40

Washington - MMC RTV SLO, STA

Več ameriških podjetij je po pozivih dijakov in obsežne kampanje na družbenih omrežjih za zakonsko regulacijo prodaje orožja, ki so sledili strelskemu pohodu na šoli v Floridi, prekinilo vezi z Nacionalno orožarsko zvezo (NRA).

Podjetji za najem avtomobilov Hertz in Enterprise sta se odločili, da ukineta popuste, ki so jih bili deležni tisti z izkaznico NRA-ja. First National Bank of Omaha ne bo več izdajala kreditnih kartic Visa z oznako NRA, popuste ukinja tudi zavarovalnica MetLife in druga podjetja.

Podjetja so se za ukrepanje odločila po poplavi komentarjev na družbenih medijih s ključnikom #BoycottNRA. Podjetja, ki so se znašla pod pritiskom aktivistov k bojkotu NRA na družbenih omrežjih, sta tudi največje dostavno podjetje na svetu FedEx in tehnološki gigant Amazon, ki distribuira televizijske programe NRA.

Orožarska zveza še ni neposredno komentirala bojkota podjetij, se pa je na Twitterja odzvala na pritisk na družbenih omrežjih, kjer je zapisala, da bi se ljudje morali namesto na orožje osredotočiti na napake FBI-ja in drugih varnostnih sil, poroča BBC. FBI je namreč po napadu priznal, da so januarja prejeli prijavo, da ima Nikolas Cruz orožje, da načrtuje pokol na šoli in da se obnaša nenavadno, a niso ukrepali.

Vodja NRA-ja Wayne LaPierre je v odzivu na pokol napadel vse, ki to zlo izkoriščajo proti orožju, in se zavzel za še več orožja po šolah, njegova tiskovna predstavnica pa je napadla elektronske medije, da uživajo v pokolih, ker jim ti višajo gledanost. "Sovražijo NRA. Sovražijo drugi amandma. Sovražijo osebno svobodo," je aktiviste, katerih tokratna kampanja ima prvič nekaj vpliva na orožarsko zvezo, ozmerjal LaPierre.

Florida predlaga nekaj sprememb zakonodaje

Guverner Floride Rick Scott, ki se bo novembra potegoval za položaj zveznega senatorja, je v petek predstavil predlog nove orožarske zakonodaje v državi, ki med drugim predvideva dvig starostne meje za nakup polavtomatskih pušk z 18 na 21 let, obenem pa je zavrnil idejo oboroževanja učiteljev. Namesto tega podpira prisotnost oboroženega policista na vsaki šoli in po enega policista za vsakih tisoč otrok na večjih šolah, čeprav se to v primeru Parklanda ni najbolje obneslo.

Oboroževanje učiteljev zagovarjata NRA in predsednik ZDA Donald Trump, čeprav niti oboroženemu policistu 14. februarja ni uspelo preprečiti pokola na srednji šoli v Parklandu na Floridi. Razlog, da ni ukrepal, ko je 19-letni napadalec šest minut streljal po šoli in pobil 17 ljudi, je še vedno predmet preiskave. Trump meni, da je policist enostavno strahopetec.

Floridski guverner predlaga tudi druge ukrepe, na primer možnost, da sodišče prepove nakup ali posedovanje orožja nasilni ali duševno moteni osebi. Uvedli naj bi tudi možnost 72-urnega neprostovoljnega opazovanja v psihiatrični bolnišnici za nekoga, ki bi lahko bil nevaren, več denarja pa bi namenili tudi za izboljšanje programov psihiatričnega zdravljenja.

Republikanci za oboroževanje učiteljev

Scottovi kolegi republikanci v državnem kongresu Floride so bolj na strani predsednika ZDA in pripravljajo zakon za oboroževanje učiteljev, ki naj bi jih posebej za ta namen izurili policisti. Predlagajo tudi uvedbo najmanj tri dni dolge čakalne dobe pred odobritvijo nakupa orožja zakonitih trgovinah za prodajo.

Demokrati in srednješolci medtem zahtevajo popolno prepoved polavtomatskega orožja in nabojnikov z veliko kapaciteto. Žrtev bi bilo namreč precej manj, če bi moral morilec večkrat polniti svoje orožje. Leta 2012 je med napadom v Newtownu 11 otrokom uspelo zbežati, ko je morilec menjaval nabojnik.

Preživeli dijaki in njihovi starši so ta teden predsednika Trumpa obiskali v Beli hiši in se zavzeli za strožji nadzor oblasti nad orožjem. Po državi je potekalo tudi več shodov, pobude po omejevanju je podprlo več zvezdnikov, dijaki pa so množični protest v Washingtonu napovedali za 24. marca.

J. R.