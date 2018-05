Izbruh ognjenika Kilauea na Havajih poslal pepel 9.100 metrov visoko

Pepel viden iz vesolja

17. maj 2018 ob 21:51

Honolulu - MMC RTV SLO, STA

Na Havajih je izbruhnil ognjenik Kilauea, pepel je odneslo več kot devet kilometrov visoko. Pred tem so evakuirali osebje ognjeniškega observatorija in narodnega parka.

Ognjenik je postal bolj aktiven pred dvema tednoma, v tem času pa je nastalo več kot deset razpok, skozi katere je pritekla magma in uničila 26 hiš ter deset drugih objektov. Na stotine ljudi je moralo biti evakuiranih.

Izdano je bilo opozorilo pilotom, naj se izogibajo potencialno nevarnim oblakom pepela, poroča BBC. Havajska agencija za izredne razmere prebivalcem na prizadetem območju svetuje, naj ostanejo doma, če lahko.

Geologi so 9. maja opozorili, da lahko zaradi padca gladine magme v kraterju pride do izbruha, ki ga bo povzročila para segrete podtalnice. Takrat so napovedali možnost letečih skal v velikosti hladilnika. Po jutranjem izbruhu pepela za zdaj znanstveniki ne vedo točno, kaj se bo zgodilo in koliko časa bo izbruh trajal. Lahko le nekaj ur, lahko nekaj tednov.

Leta 1924 v izbruhu umrl en človek

Kilauea je vulkan v narodnem parku Vulcanoes (Ognjeniki) na Velikem otoku, ki je aktiven že stoletja. Leta 1924 je izbruh ubil eno osebo in je trajal 17 dni. Kilauea brez prestanka pošilja lavo na površje vse od leta 1983. Na Velikem otoku, ki je vulkanskega nastanka, je pet vulkanov, od katerih je aktiven le Kilauea.

Že pred zadnjim izbruhom je bil pepel iz ognjenika viden celo z Mednarodne vesoljske postaje.

B. V.