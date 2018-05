Havajski Veliki otok streslo več kot 100 potresov, lava uničila nekaj domov.

Številni ljudje so bili evakuirani

5. maj 2018 ob 08:31,

zadnji poseg: 5. maj 2018 ob 09:42

Honolulu - MMC RTV SLO, STA

Na havajskem Velikem otoku je lava bruhnila 30 metrov visoko, pri čemer sta bili uničeni dve hiši. Civilna zaščita poroča o smrtonosnih količinah žveplovega dioksida v zraku.

Do pojava je prišlo dan po izbruhu ognjenika Kilauea, zaradi katerega so oblasti več kot 10.000 ljudi prosile, naj zapustijo svoje domove. Izbruhu je sledilo več močnejših potresov, skupaj jih je bilo v zadnjih 24 urah več kot 110. Zaradi najmočnejšega potresa z močjo 6,9 je brez elektrike ostalo okoli 14.000 gospodinjstev, poroča CNN. Potres je imel žarišče južno od ognjenika Kilauea na globini pet kilometrov.

Po poročanju havajskih medijev je to drugi najmočnejši potres od leta 1975, ko je na Velikem otoku umrlo 28 ljudi. Tudi takrat je bilo žarišče v bližini ognjenika.

Lava tokrat ni prepotovala več kot nekaj deset metrov, so po poročanju BBC-ja sporočili ameriški geologi. A deformacija tal se nadaljuje, na območju pa je zaznati potresno dejavnost. Medtem se višina magme znotraj ognjenika še naprej znižuje.

V zadnjem izbruhu sta bili uničeni dve hiši, je dejal župan otoka Harry Kim. Povišana stopnja žveplovega dioksida ljudem preprečuje vrnitev na območja, s katerih so bili evakuirani. Potrebna je namreč zaščitna oprema. Za zdaj sicer ne poročajo o mrtvih ali poškodovanih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kilauea je eden najdejavnejših ognjenikov na svetu, izbruhu pa je sledil nizu nedavnih potresov. Oblasti so prebivalce ves teden opozarjale, naj se pripravijo na evakuacijo. Guverner Havajev David Ige je odredil nacionalni gardi, da pomaga pri evakuaciji ljudi.

