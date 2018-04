Maduro prvi tuji voditelj, ki je po spremembi vodstva obiskal Kubo

Putin Kubi obljubil pomoč pri modernizaciji gospodarstva

22. april 2018 ob 09:32

Havana - MMC RTV SLO, Reuters

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je prvi tuji voditelj, ki se je v Havani srečal z novim kubanskim predsednikom Miguelom Diazom-Canelom. Voditelja sta utrdila tradicionalno zavezništvo med državama, ki temelji na nasprotovanju "ameriškemu imperializmu".

"Prišel sem, da bi okrepil upanje, obnovil sanje in pogledal deset let v prihodnost," je dejal Maduro po pogovorih. Strateško zavezništvo Venezuele in Kube se je posebej okrepilo po letu 2002, ko je v Caracasu prišel na oblast venezuelski socialistični voditelj Hugo Chavez.

Venezuela se lahko pohvali z največjimi zalogami nafte na svetu. Nafto prodaja Kubi, v zameno pa v venezuelski javni sektor prihajajo na delo izobraženi kubanski zdravniki in tehnično osebje.

58-letni Diaz-Canel je voditelj Kube postal v četrtek, potem ko se je končala vladavina bratov Fidela in Raula Castra. Diaz-Canel se kot predstavnik mlajše generacije politikov zavzema za modernizacijo države, a je tudi dolgoletni član kubanske komunistične stranke, tako da po mnenju poznavalcev ni pričakovati dramatičnih političnih sprememb.

Putin pripravljen na sodelovanje, ZDA ne

Kubanski mediji so tudi poročali, da sta se tako Diaz-Canel kot Raul Castro, ki do leta 2021 ostaja na čelu vladajoče komunistične partije, v soboto pogovarjala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ruska trgovinska menjava s Kubo se je v zadnjih letih opazno povečala, Putin pa je v telefonskem pogovoru novemu kubanskemu predsedniku ponudil rusko pomoč pri modernizaciji njihovega centralnoplanskega gospodarstva, ki izhaja še iz časov Sovjetske zveze.

Bela hiša je po menjavi oblasti v Havani sporočila le, da ne napoveduje povečanja osebnih pravic za Kubance pod Diazom-Canelom, zato tudi ne načrtuje mehčanja svoje politike do te otoške države.

V ponedeljek bo Diaz-Canel sprejel bolivijskega predsednika Eva Moralesa.

A. P. J.