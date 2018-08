Morales ni skoparil: Velika hiša ljudstva vredna skoraj 30 milijonov evrov

V predsedniških nadstropjih tudi savna, džakuzi, masaža in fitnes

10. avgust 2018 ob 11:45

La Paz - MMC RTV SLO, STA

V bolivijski prestolnici La Paz so slovesno odprli nove vladne prostore. 29-nadstropna stavba z imenom Velika hiša ljudstva, ki ji mnogi očitajo, da ne sodi v središče starega mesta, je stala 29,8 milijona evrov.

Bolivijskemu predsedniku Evu Moralesu poleg visokih gradbenih stroškov očitajo tudi luksuzno opremo v njegovih prostorih, kjer si je med drugim omislil savno, džakuzi, masažni bazen in fitnes. V palači ima Morales dve nadstropji, v enem izmed njiju je predsedniški apartma v velikosti 1.068 kvadratnih metrov.

Morales je potožil, da med samimi stavbami v slogu kolonialistov pogreša nekaj, kar bi spominjalo na staroselce v državi. "Vse je bilo evropsko," je dejal ob odprtju nove 120-metrske stavbe, ki se ponaša tudi s sedmimi dvigali, eno izmed njih je namenjeno zgolj Moralesu. Pred stavbo so se zbrali tudi protestniki, ki nasprotujejo novim vladnim prostorom.

Slovo po 165 letih

Nova stavba stoji za sedanjimi prostori vlade,v katerih je vlada zasedala zadnjih 165 let. "Imeli smo zadnjo sejo v palači Quemado, simbolu kolonialne države," je v sredo ob zadnji seji na Twitterju zapisal Morales. Ob tem je dodal, da bo nova stavba simbol spremembe in nove Bolivije, ki jo gradijo zdaj. V zdaj že nekdanjih prostorih vlade bodo uredili muzej.

Med drugim v novih vladnih prostorih visijo slike staroselskega umetnika Mamanija Mamanija, v prostorih pa so različni motivi, ki predstavljajo različne regije Bolivije in so "simbol bolivijskega ljudstva in njegove večnarodnosti".

Kritikam zaradi luksuzne stavbe, na kateri je tudi heliport, so se pridružili opozicijski voditelji in bolivijski kardinal Toribio Ticona.

Skoraj 40 odstotkov Bolivijcev živi v revščini.

K. T.