Nov udarec za Palestince: ZDA ne bodo več financirale pomoči beguncem

ZDA v vsem podpirajo izraelskega premierja Netanjahuja

1. september 2018 ob 10:39

Washington - MMC RTV SLO, STA

ZDA ne bodo več financirale agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki skrbi za več kot pet milijonov ljudi. ZDA želijo ob tem doseči tudi redefinicijo opredelitve, kdo sploh je palestinski begunec.

Odločitev o prekinitvi financiranja UNRWA-ja je v petek sporočilo ameriško zunanje ministrstvo, češ da je agencija "nepopravljivo polna napak". Washington agenciji ZN-a po besedah tiskovne predstavnice Heather Nauert očita, da "v nedogled širi skupnost tistih, ki so upravičeni do pomoči, kar je nevzdržno in zaradi česar je v krizi že leta".

Tiskovni predstavnik UNRWA-ja Chris Gunnes je v vrsti tvitov izrazil presenečenje nad odločitvijo Washingtona, ki je decembra lani obnovil dogovor o financiranju. Zavrnil je tudi oznako "šol, zdravstvenih centrov in programov za nujno pomoč" kot agencijo, nepopravljivo polno napak. UNRWA namreč že 70 let palestinskim beguncem omogoča izobraževanje, zdravstvo in socialno pomoč ter pomoč v hrani.

Tiskovni predstavnik palestinske samoupravne oblasti Nabil Abu Rdajna je odločitev Washingtona označil za "očiten napad na palestinsko ljudstvo v nasprotju z resolucijami ZN-a". Dodal je, da "takšna kazen ne bo spremenila dejstva, da ZDA nimajo več vloge v regiji in da niso del rešitve", poroča Al Džazira.

UNRWA na pomoč pregnanim Palestincem

UNRWA Palestincem, ki že več kot pol stoletja živijo pod izraelsko okupacijo v Gazi in na Zahodnem bregu, ter palestinskim beguncem brez lastnih sredstev zagotavlja zdravstvo, šolstvo in nujno pomoč za preživetje že od leta 1949, torej kmalu po ustanovitvi Izraela leta 1948, pred katero so sionistične paravojaške enote pregnale več kot 700.000 Palestincev, da bi vzpostavile judovsko večino v novi državi. Več Palestincev je postalo beguncev tudi v oziroma po izraelsko-arabski vojni leta 1967, ko je Izrael napadel sosede in med drugim vojaško zasedel še preostalih 22 odstotkov Palestine.

Agencija ZN-a trenutno pomaga petim milijonom palestinskih beguncev na okupiranih palestinskih ozemljih, torej na Zahodnem bregu in v Gazi, pa tudi v begunskih taboriščih v sosednjih Jordaniji, Libanonu in Siriji.

ZDA so njena največja posamična donatorka, saj prispevajo okoli 30 odstotkov vseh sredstev, navaja portal Deutsche Welle.

Lani so ZDA agenciji namenile 365 milijonov ameriških dolarjev (305 milijonov evrov), Trumpova administracija pa ji je ob zahtevi sprememb letos namenila samo 65 milijonov dolarjev.

Konec ameriških sredstev bo dodatno poslabšal že tako zelo slabo situacijo na okupiranih palestinskih ozemljih, še posebej v Gazi, ki je že 11 let pod izraelsko-egiptovsko blokado.

Odločitev Washingtona o koncu financiranja UNRWA-ja sledi odločitvi, da bodo ZDA ukinile tudi 200 milijonov dolarjev vredno gospodarsko pomoč Palestincem.

ZDA so odločitev o zmanjšanju sredstev za letos januarja sprejele po tvitu Trumpa, v katerem se je pritoževal, da ZDA ne dobijo dovolj spoštovanja, čeprav so največja donatorka omenjeni agenciji. Trumpov tvit je sledil odločitvi večine članic Generalne skupščine ZN-a, da podprejo resolucijo proti ameriškemu priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela, kar je v nasprotju z zavezujočimi resolucijami ZN-a.

Administrativno zmanjšanje števila beguncev

Ameriška vlada zahteva tudi zmanjšanje števila palestinskih beguncev s petih milijonov na pol milijona. Kot begunce naj bi se tako štelo le ljudi, ki so bili neposredno izgnani s svojih domov pred 70 leti, ne pa tudi njihovi potomci. Palestinski veleposlanik v ZDA Husam Zomlot je dejal, da ZDA niso pristojne, da določajo status palestinskih beguncev.

Izrael zaradi zagotavljanja t. i. judovskega značaja države oziroma judovske večine palestinskim beguncem vse od ustanovitve države prepoveduje vrnitev na njihove domove, ki so na ozemlju današnjega Izraela, zavrača pa tudi izplačilo odškodnine. Pravico palestinskim beguncem do vrnitve na svoje domove ali odškodnine dodeljujejo številne resolucije ZN-a. Prvič je to decembra leta 1948 priznala resolucija Generalne skupščine ZN-a 194.

B. V.