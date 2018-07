Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador si bo izplačeval polovico nižjo plačo od svojih predhodnikov. Foto: Reuters Mehičani so pozdravili odločitev predsednika. Foto: Reuters Sorodne novice V Mehiki prepričljivo zmagal Obrador, ki napoveduje boj proti revščini Dodaj v

Novi predsednik Mehike si bo znižal plačo za 60 odstotkov

Nekdanji predsedniki več ne bodo prejemali pokojnine

16. julij 2018 ob 12:07

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO, STA

Novoizvoljeni predsednik Mehike Andres Manuel Lopez Obrador bo izpolnil svojo predvolilno obljubo in znižal vladne stroške; med drugim bo svojo plačo znižal na "borih" 4.900 evrov.

Njegov predhodnik Enrique Pena Nieto zasluži nekaj več kot 12.000 evrov, v državi, ki ima več kot 127 milijonov prebivalcev.

Obrador je dejal, da bi svojo plačo še znižal, da pa noče naleteti na odpor med kolegi, ki so se iz zasebnega sektorja ali akademskih voda podali na politično pot. Ob tem je obljubil, da v državnih službah nihče ne bo imel višje plače od njegove.

Med varčevalnimi ukrepi obljublja tudi, da bo država znižala stroške državnih uradnikov, tudi tako, da jim bo odvzela osebne voznike, varnostnike in jim nehala plačevati osebno zdravstveno varčevanje. Obrador prav tako ne bo živel v predsedniški palači, ki jo bo spremenil v kulturni hram, nekdanji predsedniki pa ne bodo več prejemali pokojnin, je dejal po poročanju Guardiana.

Boj proti korupciji

Nekdanji župan prestolnice Ciudad de Mexico Andres Manuel Lopez Obrador je volivcem obljubil, da bo končal privilegije in odpravil "mafijo moči" ter branil revne.

Mehika je na lestvici korupcijskega indeksa Transparency International na 135. mestu med 180. državami. V skladu s tem bodo morali javni uslužbenci razkriti njihovo premoženje, korupcija pa bo po novem obravnavana kot resen prekršek.

Priljubljen politik

Andres Manuel Lopez Obrador je politično kariero začel v dolgoletni vladajoči Institucionalni revolucionarni stranki (PRI), v kateri je postal znan kot organizator ljudskih protestov. Kasneje je prestopil v levosredinsko Stranko demokratične revolucije (PRD), ki jo je vodil med letoma 1996 in 1999.

Med letoma 2000 in 2005, ko je vodil vlado prestolnice Ciudad de Mexico, ki je posebna upravna enota, je pridobil široko priljubljenost zaradi svojih socialnih programov, kot so finančna podpora samskim materam in brezposelnim, čeprav je njegov ugled trpel zaradi korupcijskih škandalov, v katere so bili vpleteni nekateri njegovi sodelavci.

K. Št.