Trump brez vednosti sodelavcev povabil Putina v Belo hišo

Demokrati zahtevajo pričanje prevajalke, ki je bila na vrhu Trump-Putin

20. julij 2018 ob 08:33

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ob težavah, ki jih ima na domačih tleh ameriški predsednik Donald Trump zaradi ponedeljkovega vrha z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je brez vednosti sodelavcev Putina septembra povabil na obisk ZDA.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je na Twitterju zapisala, da dogovori o srečanju že potekajo.

Novica o tem, da je Donald Trump naročil svetovalcu za nacionalno varnost Johnu Boltonu, naj povabi Vladimirja Putina v Washington, je popolnoma presenetila ameriškega nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti Dana Coatsa. Ameriški vrhovni vohun je imel pogovor za ameriško televizijo MSNBC v živo in voditeljica mu je navrgla informacijo, nakar se je nasmejal in začel zmajevati z glavo ter dejal le: "Kaj? Daj, povej še enkrat. No, to bo še zanimivo."

Coats še naprej vztraja, da ni niti najmanjšega dvoma, da se je Rusija vpletala v ameriške volitve leta 2016 in da še naprej ogroža nacionalno varnost ZDA z vdori v računalniške sisteme. Trump se glede tega še vedno obnaša kot nihalo, enkrat se strinja s svojimi obveščevalci, drugič jih zanika, pa spet obratno.

ZDA ne bodo predale veleposlanika

Bela hiša je ob tem sporočila, da se Trump sicer ne strinja s Putinovo idejo, da ZDA predajo nekdanjega ameriškega veleposlanika v Moskvi Michaela McFaula ruskim zasliševalcem, v zameno za sodelovanje pri zaslišanju 12 ruskih obveščevalcev, obtoženih vpletanja v ameriške volitve leta 2016.

Ob tem je dodala, da je bila Putinova ponudba "iskrena", a da Trump še naprej upa, da bo 12 ruskih obveščevalcev prišlo v ZDA, da dokažejo svojo nedolžnost ali krivdo. Bela hiša je še v sredo trdila, da Putinovo ponudbo obravnavajo, čeprav jo je ameriško zunanje ministrstvo označilo za absurdno, drugi pa so imeli povedati še kaj hujšega.

Demokrati zahtevajo zaslišanje prevajalke

Kongresni republikanci v predstavniškem domu Trumpa za zdaj ščitijo. Tako so v četrtek zavrnili demokratsko resolucijo o izdaji poziva na zaslišanje prevajalke, ki je bila navzoča v več kot dve uri dolgem pogovoru na štiri oči med Putinom in Trumpom v ponedeljek v Helsinkih.

Na dan prihaja, da je Trump sprejel Putinovo ponudbo o izvedbi referenduma na Krimu, ki je pod rusko zasedbo; ni veliko dvomov o izidu takšnega referenduma. Ukrajinci se držijo za glave, kot so se dan prej Črnogorci, ko jih je Trump označil za "agresiven narod", ki lahko začne tretjo svetovno vojno.

V senatu je malce drugače

V četrtek je bila na pobudo republikanskega vodje Mitcha McConnella sprejeta sicer nezavezujoča resolucija proti temu, da bi ZDA Rusiji dovolile zaslišanje ameriških poslovnežev in diplomatov. Trumpu je glede tega uspelo popolnoma odpraviti strankarske delitve, saj je resolucijo podprlo vseh 98 prisotnih senatorjev in senatork. Obenem je republikanec iz Kentuckyja Rand Paul z obtožbo, da kolegi trpijo za "sindromom neuravnovešenosti zaradi Trumpa" utišal predlog neodvisnega senatorja Bernarda Sandersa za večjo zaščito volilnih sistemov pred novembrskimi kongresnimi volitvami.

V četrtek je poleg Trumpa malce razburjala še njegova ministrica za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen, znana po svoji odločni obrambi ločevanja in zapiranja otrok migrantov. Dejala je, da ni videla nobenega dokaza, da je Rusija poskušala leta 2016 pomagati Trumpu k zmagi, čeprav je takšno soglasje vseh ameriških obveščevalnih agencij.

K. Št.