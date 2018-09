Varčevanje brazilske vlade ključni dejavnik uničujočega požara

"Izguba kot v požaru Aleksandrijske knjižnice"

4. september 2018 ob 07:59

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO

Zmanjševanje sredstev brazilske vlade in neustrezno vzdrževanje izpostavljajo kot ključne dejavnike požara v Narodnem muzeju v Riu de Janeiru.

Vzrok požara še preiskujejo. Minister za kulturo Sergio Leizao je sicer dejal, da naj bi požar verjetno izbruhnil zaradi kratkega stika na električni napeljavi ali pa doma izdelanega toplozračnega balona, ki je pristal na strehi. Medtem so, kot poroča Guardian, vse glasnejše kritike, ki kot glavne dejavnike za uničujoč požar navajajo finančne reze vlade in neustrezen sistem protipožarne zaščite. Načelnik gasilcev Roberto Robaday je dejal, da sta bila hidranta, ki sta bila najbližja muzeju, suha in neuporabna. Vodo so tako gasilci morali črpati tudi iz bližnjega jezera.

O Globo: Neke vrste nacionalni samomor

Vlada je v zadnjih letih porabila milijarde za različne politične gradbene projekte in projekte, kakršne so bile olimpijske igre, zaradi varčevanja pa je zmanjšala sredstva za kulturo in izobraževanje. Namestnik direktorja Luiz Duarte je okrivil politiko, da se je za muzej premalo zanimala in dopustila, da so razmere bile takšne, kot so bile. Dodal je, da na junijski proslavi 200. rojstnega dne ni bilo nobenega ministra. Po njegovih besedah je muzej ravno sklenil dogovor z razvojno banko brazilske vlade BNDES za sredstva, ki bodo namenjena tudi sistemu za preprečevanje požarov. "To je največja ironija," je pristavil.

V ponedeljek se je zbrala množica ljudi, ki so protestirali proti vladnim odločitvam o zmanjšanju sredstev, saj zato med drugim ni bilo denarja niti za vzdrževanje hidrantov. Nekateri Brazilci so požar označili kot metaforo za vse težave v državi, ki se bojuje z naraščajočim kriminalom in posledicami recesije, zaradi česar se je močno zvišala stopnja brezposelnosti. "Tragedija je neke vrste nacionalni samomor. Zločin zoper našo preteklost in tudi preteklost prihodnjih generacij," je zapisal kolumnist pri časopisu O Globo Bernardo Mello Franco.

V najstarejši in najpomembnejši znanstveni ustanovi v državi, v kateri je bila izjemna zgodovinska in naravoslovna zbirka, je v nedeljo zvečer izbruhnil požar, ki se je razširil v noč, poroča Guardian. Požar so do ponedeljkovega jutra pogasili, in ko so plameni ugasnili, je muzejsko osebje lahko pregledalo razdejanje uničene brazilske dediščine. Bojijo se, da je večino arhiva, v katerem so hranili več kot 20 milijonov predmetov, uničenega. Kot piše BBC, naj bi bilo uničenih 90 odstotkov zbirke 200 let starega muzeja.

Muzejsko osebje je znanstveno, kulturno in zgodovinsko izgubo označilo za neizmerno in neocenljivo. Poleg razstavnih predmetov iz regije so v muzeju hranili tudi egipčanske mumije, grške kipe in etruščanske artefakte. Med pomembnejšimi razstavnimi predmeti naravoslovne zbirke so kosti dinozavrov in 12.000 let star skelet ženske, imenovane Luzia, najstarejši tak primer, najden v Ameriki, toda, kot pravijo, je največji udarec uničenje domačih artefaktov, ki so prikazovali, kako so živeli avtohtoni prebivalci Južne Amerike v predkolonialnih časih.

Jose Urutau Guajajara, ki je v muzeju proučeval brazilsko zgodovino, je dejal: "To je največja izguba zbirke o avtohtonem prebivalcu v Južni Ameriki. Naš spomin je izbrisan." Antropolog Mercio Gomes je izgubo primerjal s požarom v Aleksandrijski knjižnici leta 48 pr. n. št.: "Brazilci imamo le 500 let zgodovine, Narodni muzej pa je bil star 200 let. Naš spomin je bil majhen, a smo ga imeli, zdaj pa je za vedno izgubljen. Narodni muzej je treba rekonstruirati."

