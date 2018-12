ZDA: Državniško slovo od predsednika Georgea Busha starejšega

Poklon domačih in tujih državnikov

5. december 2018 ob 21:22

Washington - MMC RTV SLO, STA

V narodni stolnici v Washingtonu so se na državniški pogrebni slovesnosti poslovili od 41. predsednika ZDA Georgea Busha starejšega, ki je umrl v petek v 95. letu starosti.

Bush starejši je ZDA vodil med letoma 1989 in 1993, predtem je bil osem let podpredsednik Ronalda Reagana in še predtem direktor CIE. Državo je vodil v času zalivske vojne (napad sil Združenih narodov pod vodstvom ZDA na Irak), padca berlinskega zidu, razpada Sovjetske zveze in Jugoslavije ter priznanja Slovenije.

Glavni govorec na prireditvi, prav tako nekdanji predsednik, George Bush mlajši, je očeta označil za velikega in plemenitega človeka, ki je mirno izpeljal konec hladne vojne. "Znal je sprejeti, da je poraz del polnega življenja, vendar nas je naučil, da nas poraz ne sme nikoli opredeliti," je med drugim dejal na koncu pogrebnega govora.

Krsto z Bushevimi posmrtnimi ostanki so v nedeljo s predsedniškim letalom pripeljali iz Teksasa in jo položili v rotundo kongresne palače, od koder so jo z vsemi častmi in salvo 21 topov pospremili do limuzine, ki jo je po aveniji Pensilvanija mimo Bele hiše prepeljala proti Stolni cerkvi sv. Petra in sv. Pavla.

Tam so se poleg članov velike družine Bush – George Bush starejši in soproga Barbara sta imela v 73 letih zakona šest otrok – tudi domači in tuji državniki.

Na slovesnosti so se Bushu poklonili sedanji predsednik Donald Trump in nekdanji predsedniki Barack Obama, Bill Clinton in Jimmy Carter ter nemška kanclerka Angela Merkel, poljski predsednik Andrzej Duda, nekdanji predsednik Lech Walensa, britanski prestolonaslednik princ Charles, nekdanji predsednik Mehike Carlos Salinas, nekdanji premier Velike Britanije v času Bushevega predsednikovanja John Major, jordanski kralj Abdulah itd.

Trump ni govoril, ampak je pred odhodom v washingtonsko stolnico zjutraj tvitnil, da se veseli srečanja z družino Bush ter da ne gre za pogreb, ampak proslavo velikega človeka z dolgim življenjem, polnim odlik.

Predsednik bo pokopan v predsedniški knjižnici

Krsta z Bushevimi posmrtnimi ostanki bo po slovesnosti v narodni stolnici romala v zračno oporišče Andrews, od tam pa jo bodo s predsedniškim letalom odpeljali nazaj v Teksas. Tam bo v episkopalni Cerkvi sv. Martina v Houstonu do četrtka zjutraj, ko bo tam spet maša, nato pa jo bodo s posebnim vlakom, ki so ga leta 2005 izdelali v Bushevo čast in poimenovali Bush 4141, odpeljali v dve uri in pol oddaljen College Point – predsedniško knjižnico.

J. R.