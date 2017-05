Savdska Arabija na vrh, kjer bo tudi Trump, kljub ICC-ju povabila Omarja Al Baširja

Bašir obtožen genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti

18. maj 2017 ob 14:04

Riad - MMC RTV SLO

Savdska Arabija je na vrh, na katerem bodo ameriški predsednik Donald Trump in arabski ter muslimanski voditelji, povabila tudi sudanskega predsednika Omarja Al Baširja, za katerega je Mednarodno kazensko sodišče izdalo zaporni nalog zaradi sumov vojnih zločinov.

Sudanski zunanji minister Ibrahim Gandur je dejal, da bo Bašir v Savdsko Arabijo odpotoval v petek. Gandur je še dodal, da upa, da bodo ZDA julija umaknile sankcije proti Sudanu, upa pa tudi, da želi Washington normalizirati odnose. Ameriške oblasti tega niso potrdile, poroča BBC.

Ni jasno, ali se bosta Bašir in Trump srečala. Trump bo v Savdsko Arabijo pripotoval v soboto, to pa bo njegova prva službena pot v tujino, odkar je postal predsednik. Na vrhu na bi b govoru predstavil svoje "upanje za mirno vizijo islama," poroča BBC.

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v Haagu je leta 2009 in 2010 izdalo zaporni nalog za Baširja zaradi obtožb o genocidu, vojnih zločinih in zločinih proti človečnosti, kar se je navezovalo na konflikt v predelu Sudana Darfurju, v katerem je umrlo najmanj 300.000 ljudi. Bašir obtožbe zanika, vsa ta leta pa se je uspešno izogibal aretaciji.

ICC je bil ustanovljen leta 2002, njegov namen pa naj bi bil sojenje za najhujše zločine na svetu, ko sodišča posameznih držav ne bi mogla ali hotela ukrepati. Med državami pogodbenicami Rimskega statuta, s katerim je bil ICC ustanovljen, ni niti ZDA niti Sudana niti Savdske Arabije. Države tako ne priznavajo pristojnosti sodišča za njihove državljane.

Pod sankcijami 20 let

Proti Sudanu so bile gospodarske sankcije uvedene že leta 1997, potem ko je bila država označena kot "pokroviteljica terorizma". Preden je odšel s položaja predsednika januarja letos pa je Barack Obama podpisal izvršni ukaz, s katerim je omilil ukrepe. Bela hiša je sporočila, da je bil namen te poteze priznati prizadevanja Sudana, da zmanjša obseg notranjega konflikta, izboljša dobavo humanitarne pomoči ljudem, ki jo potrebujejo, in omeji "terorizem". Obama je sicer zamaknil omilitev sankcij za 25 tednov, kar naj bi sudansko vlado spodbudilo, da nadaljuje z reformami.

Tudi pod Trumpom pa se odnosi med državama niso izboljšali. Sudan je bil ena izmed sedmih pretežno muslimanskih držav, proti katerim je Trumpova administracija skušala uveljaviti prepoved potovanja njihovih državljanov in državljank v ZDA. Druge države iz tiste skupine so bile Iran, Irak, Libija, Somalija, Sirija in Jemen.

B. V.