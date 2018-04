Lavrov: OPCW priredil rezultate preiskave zastrupitve Skripala

Švicarski laboratorij naj bi našel sledi živčnega strupa BZ

14. april 2018 ob 18:41

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je priredila rezultate preiskave zastrupitve Sergeja Skripala in njegove hčere v Veliki Britaniji, saj naj bi v enem izmed laboratorijev našli sledi živčnega strupa BZ, je zatrdil ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

Švicarski laboratorij, ki je opravljal raziskavo za OPCW, je po navedbah Lavrova v vseh vzorcih našel sledi kemikalije BZ in ne novičoka, kot se je dalo razbrati iz poročila OPCW-ja.

"BZ je živčni strup, ki začasno onesposobi človeka," je povedal in dodal, da so ta strup uporabljale vojske ZDA, Velike Britanije in drugih članic zveze Nato. "Rusija in Sovjetska zveza medtem te vrste kemikalij nista nikoli razvili," je zatrdil Lavrov.

"Ob tem OPCW sprašujemo, zakaj so v končnem poročilu ugotovitve strokovnjakov laboratorija v Spiezu v celoti izpustili," je dejal. "Če se OPCW odloči, da bo zanikal sodelovanje z laboratorijem v Spiezu, pa bo zanimivo slišati razlago za to," je dodal vodja ruske diplomacije.

Najverjetneje gre za švicarski inštitut za zaščito prebivalstva pred jedrskimi, biološkimi in kemičnimi grožnjami in nevarnostmi s sedežem v švicarskem mestu Spiez, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

OPCW potrdil ugotovitve Velike Britanije

OPCW je v odprtem delu poročila, objavljenem na svoji spletni strani, zapisal, da vzorci krvi, ki so jih pregledali, "potrjujejo ugotovitve Velike Britanije glede toksične kemikalije". Niso natančno specificirali, za katero kemikalijo naj bi šlo. Prav tako niso navedli, kdo bi lahko izvedel napad na Skripala in njegovo hčer.

Po mnenju britanskih preiskovalcev je bil uporabljen živčni strup novičok, ki so ga razvili v Rusiji v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.

Britanski zunanji minister Boris Johnson je v četrtkovem odzivu na poročilo ponovil, da je bil v napadu na Skripala uporabljen "vojaški živčni strup novičok". "Nobenega dvoma ni, kaj je bilo uporabljeno, in še vedno ni alternativne razlage glede tega, kdo je odgovoren - samo Rusija ima sredstva, motiv in možnost," je dejal.

Lavrov ga je že v petek obtožil, da izkrivlja rezultate OPCW-ja glede zastrupitve Skripala in njegove hčere na začetku marca. Julijo Skripal so medtem že izpustili iz bolnišnice, njen oče, nekdanji ruski vohun, pa se še vedno zdravi, vendar naj bi se njegovo zdravstveno stanje izboljševalo.

J. R.