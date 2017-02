Sirski uporniki s podporo ZDA začeli novo fazo v bojih za Rako

Boji za Rako potekajo že od novembra

4. februar 2017 ob 17:29

Raka - MMC RTV SLO

Sirska uporniška skupina Sirske demokratične sile (SDF) je sprožila novo fazo v kampanji za prevzem nadzora nad mestom Raka na severu Sirije od t. i. Islamske države.

Kot poroča Al Džazira, so v SDF-ju, ki ga podpirajo ZDA, sporočili, da nameravajo popolnoma obkoliti mesto in presekati pot do drugih oporišč IS-ja v pokrajini Deir az Zor. Kurdski mediji poročajo, da je tiskovni predsednik SDF-ja Džihan Šejk Ahmed dejal, da želijo zdaj osvoboditi vasi na vzhodu Rake, pri tem pa naj bi jim pomagali tudi tamkajšnji civilisti. Raka velja za de facto glavno mesto IS-ja.

Ofenziva se je začela lanskega novembra, poteka pa v fazah. Prva faza je potekala s severa, druga pa z zahoda. V tretji sile SDF-ja prodirajo z vzhoda, poroča Al Džazira. SDF je sicer večetnično zavezništvo, v katerem dominirajo kurdski borci iz Kurdskih ljudskih zaščitnih enot (YPG), vključeni pa so tudi sirski krščanski borci, turkmenske enote in različne arabske frakcije.

Sirske demokratične sile so v soboto sporočile, da njihova ofenziva dobiva vedno več podpore od mednarodnih koalicijskih sil v obliki zračne podpore za njihove sile na terenu ali pomoči posebnih enot koalicije. V bojih zoper IS na severu Sirije je SDF-ju pomagalo več sto pripadnikov ameriških posebnih enot. Francija pa je junija lani sporočila, da njene posebne enote svetujejo upornikom v tem delu države.

Turčija proti podpori Kurdom

Ameriška podpora SDF-ju povzroča spore ZDA s Turčijo, zaveznico v Natu, ki na YPG gleda kot na podaljšek prepovedane Delavske stranke Kurdistana (PKK). PKK se proti turški državi bori že desetletja.

ZDA sicer pravijo, da urjenje in materialno pomoč ponujajo le arabskim elementom v SDF-ju. Prejšnji mesec so jim prvič poslali oklepna vozila za boje za Rako.

B. V.