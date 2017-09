Skrajno desna AfD ima več poslancev priseljencev od CDU Merklove

AfD ostro kritizirala kanclerkino politiko odprtih vrat

29. september 2017 ob 19:59

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Protipribežniška Alternativa za Nemčijo (AfD) bo imela v novem parlamentu več poslancev z imigrantskim poreklom kot konservativci kanclerke Angele Merkel.



AfD, ki bo po osvojenih 12,6-odstotka glasova na nedeljskih volitvah sploh prvič prestopila parlamentarni prag, je izjemno kritična do kanclerkine odločitve, da v državo sprejme 1,3 milijona pretežno muslimanskih prebežnikov, češ da Islam nima v Nemčiji kaj za iskati.



A kar 7,5 odstotka AfD-jevih 93 poslancev ima imigrantsko poreklo, medtem ko je takih med konservativci le 2,5 odstotka, je pokazala raziskava portala Mediendienst Integration.

"Ironično, z vstopom v parlament je protipriseljenska AfD doprinesla k porastu števila poslancev z imigrantskim poreklom," izpostavlja Jannis Panagiotidis iz univerze Osnabrück.

Pirova zmaga Merklove

V Nemčiji ima okoli 22,5 odstotka 82-milijonskega prebivalstva tuje poreklo, kar pomeni, da ob rojstvu niso imeli nemškega državljanstva ali pa so bili rojeni najmanj enemu nenemškemu staršu.



Na nedeljskih volitvah so sicer slavili Krščanski demokrati (CDU) kanclerke Merklove in njihovi bavarski zavezniki iz Krščansko-socialne unije (CSU), a še nikdar s tako nizo podporo. Naveza CDU/CSU, ki ima skupaj 246 sedežev v spodnjem domu Bundestaga, bo zdaj skušala sestaviti koalicijo s proposlovnimi Svobodnimi demokrati (FDP) in Zelenimi. AfD je v spodnjem domu novega parlamenta tretja največja stranka.

Nova, 709-članska skupščina, bo imela skupaj 57 poslancev s priseljenskim poreklom, 20 več od odhajajočega Bundestaga. Največji delež priseljenskih poslancev ima sicer skrajno leva Die Linke s skoraj 19 odstotki takih poslancev.

K. S.