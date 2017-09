Po zgodovinskem uspehu nemške skrajne desnice razkol v stranki

Ni jasno, ali bo Frauke Petry ostala članica stranke

25. september 2017 ob 15:57

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Ena izmed vodij nemške skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Frauke Petry je po uspehu stranke sporočila, da kljub svoji izvolitvi ne bo sodelovala v poslanski skupini stranke.

"Po temeljitem premisleku sem se odločila, da ne bom članica poslanske skupine AfD-ja," je na novinarski konferenci stranke v Berlinu dejala Frauke Petry, ki je bila izvoljena neposredno. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je po izjavi novinarsko konferenco nemudoma zapustila.

AfD se je na nedeljskih parlamentarnih volitvah kot tretja najmočnejša stranka z 12,6 odstotka glasov uvrstil v parlament, kar pomeni prvo uvrstitev skrajnih desničarjev v nemški parlament po drugi svetovni vojni, a očitno se razkol v stranki poglablja. AfD je osvojil 94 poslanskih mest, enega pa je že izgubil z odhodom Frauke Petry, za katero ni jasno, ali bo še naprej članica stranke.

Spor med frakcijami

V stranki se sicer že nekaj časa pojavljajo spori med različnimi frakcijami stranke. Frauke Petry je sicer pred volitvami nasprotovala nekaterim izjavam njenih strankarskih kolegov, ki so odprto napadali priseljence in muslimane ter se zavzemali za to, da se Nemčija preneha kesati za zločine nacistov. Pozivali so tudi k ponosu na nemške vojake med drugo svetovno vojno.

A tudi Frauke Petry je lani recimo pozivala k streljanju na prebežnike, s čimer naj bi preprečevali nezakonita prečkanja nemške meje, zavzemala pa se je tudi za prepoved minaretov v nemških mestih.

"Priznati moramo, da v AfD-ju obstaja konflikt glede vsebin, ne moremo se delati, da ga ni," je danes dejala Frauke Petry in pojasnila, da je bil cilj stranke leta 2013, da hitro postane sposobna vladati. Po njenih besedah pa se je izkazalo, da je stranka lahko le v opoziciji in da "ne more volivcem ponuditi kredibilne platforme za vladanje".

Pred volitvami je bila potisnjena na stranski tir, vodilna kandidata stranke pa sta bila Alexander Gauland in Alice Weidel. Gauland je v nadaljevanju novinarske konference po odhodu Frauke Petry dejal, da je bila to njena odločitev in ne odločitev stranke, sopredsednik Jörg Meuthen pa je dejal, da je Frauke Petry stranki obrnila hrbet, kar je obžalovanja vredno.

B. V.