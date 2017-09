Čestitke Angeli Merkel, evropska skrajna desnica zadovoljna z AfD-jem

Opozorila o nacistih v nemškem parlamentu

24. september 2017 ob 21:56

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Na izide nemških volitev se odzivajo po Evropi. Čestitke prejemata tako kanclerka Angela Merkel za zmago kot Alternativa za Nemčijo (AfD) za tretje mesto.

"Iskrene čestitke, Angela Merkel. Nemčija ostaja zavezana evropski ideji. Zdaj moramo skupaj reformirati Evropo," je na Twitterju zapisal predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani.

Norveška premierka Erna Solberg pa je izrazila prepričanje, da je zmaga Angele Merkel "dobra za Evropo". "Veselim se nadaljnjih štirih let odličnega sodelovanja," je dodala v zapisu na Twitterju.

Avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz je dejal, da ga izid glasovanja ne preseneča. "V Nemčiji je veliko nezadovoljstva s stališči vlade pri begunski politiki," je dejal. Dosežek skrajno desnega AfD-ja, ki je osvojil okoli 13 odstotkov glasov in tako dosegel tretje mesto na volitvah za unijo CDU/CSU in SPD-jem, je komentiral z besedami, da veliko evropskih politikov in tradicionalnih strank begunske krize ni vzelo dovolj resno.

Čestitke tudi AfD-ju

Čestitke prejema tudi AfD. Vodja italijanske protipriseljenske desne Severne lige Matteo Salvini je AfD-ju čestital za "zgodovinsko zmago". "Živeli demokracija in svoboda. Preobrat je mogoč," je dejal.

Po njegovih besedah so Angela Merkel in socialdemokrati Martina Schulza prejeli hud udarec. Čestitkam se je pridružila tudi Naprej Italija, ki je nemško kanclerko znova kritizirala zaradi njenega ravnanja med prihodom beguncev in napovedala nadaljevanje boja proti nezakonitemu priseljevanju.

AfD-ju je za vstop v parlament oziroma "zgodovinski izid" že čestitala tudi vodja francoske skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen.

Luksemburški zunanji minister Jean Asselborn pa je opozoril, da bodo v nemškem parlamentu 70 let po koncu druge svetovne vojne znova sedeli neonacisti. "Vse demokratične nemške stranke morajo zdaj stopiti skupaj," je dejal.

B. V.