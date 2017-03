Sodniki zadržali tudi drugi Trumpov ukaz glede priseljevanja

Trump napoveduje boj vse do vrhovnega sodišča

16. marec 2017 ob 08:37

Washington - MMC RTV SLO/STA

Havajski zvezni sodnik Derrick Watson je zadržal novi ukaz predsednika Donalda Trumpa glede priseljevanja, saj naj bi odlok kršil ameriško ustavo, ki prepoveduje versko diskriminacijo.

Ameriški predsednik Donald Trump se je na zborovanju privržencev v Tennesseeju jezno odzval na sodno zadržanje tudi drugega izvršnega ukaza in napovedal boj za "razvodeneli ukaz" vse do vrhovnega sodišča.

Prav danes bi moral začeti veljati spremenjeni izvršni ukaz o začasni 90-dnevni prepovedi vstopa v ZDA državljanom Irana, Sudana, Sirije, Libije, Somalije in Jemna ter o 120-dnevni prepovedi vstopa vsem beguncem, vendar je zvezni državi Havaji uspelo prepričati zveznega sodnika Derricka Kahalo Watsona, da zakon zadrži.

Watson, ki je edini domorodni havajski zvezni sodnik v ZDA, je sprejel argument Havajev in drugih tožnikov, da je Trumpov ukaz diskriminatorski in v nasprotju z ustavo. Watson je izrazil dvom o trditvi administracije, da je ukaz izdan zaradi nacionalne varnosti, in meni, da je motivacija drugje.

Sodnik je upošteval tudi izjavo nekdanjega newyorškega župana Rudyja Giulianija, ki je javno priznal, da ga je Trump prosil za nasvete, kako se izogniti sodnim preprekam pri prepovedi vstopa muslimanom v ZDA. Giuliani mu je svetoval, naj prepoved obleče v nacionalno varnost.

Poleg sodnika na Havajih o ukazu odločata še zvezna sodnika v Marylandu in Seattlu, vendar to več ni pomembno, saj Watsonovo zadržanje ukaza velja na celotnem ozemlju ZDA in jo lahko odpravi le prizivno sodišče v San Franciscu, ki pa je zavrnilo tudi Trumpov prvi ukaz.

Če prizivno sodišče zadrži tudi drugi ukaz, bo vlada po Trumpovih besedah šla na vrhovno sodišče. To je razdeljeno na štiri liberalne in štiri konservativne člane, kar pomeni, da bo v primeru neodločenega izida obveljala odločitev San Francisca.

Ukaz škoduje tudi Havajem

Sodnik Watson je na 43 straneh odločitve med drugim navedel trditve o negativnih učinkih zakona za Havaje, saj prepoveduje dostop turistom in študentom ter onemogoča prebivalcem Havajev snidenje z družinskimi člani.

Glavni odvetnik Jeffrey Wall s pravosodnega ministrstva je dejal, da tožnikom ni uspelo dokazati dejanske škode, vendar je sodnik to zavrnil in izrazil mnenje, da bodo Havaji s svojo tožbo uspešni tudi naprej, saj gre pri ukazu za neustavno diskriminacijo na podlagi vere. Wall trdi, da vera ni nikjer omenjena. V prvem ukazu je sicer bila omenjena posredno, in sicer z navodilom, naj imajo prednost pri sprejemanju v ZDA preganjani kristjani.

Havajem sta se v tožbi pridružili še državi Virginija in Oregon, tožbi že tečeta v državah Washington in Maryland. Tožbam so se pridružila tudi številna podjetja, kot so Airbnb, Lyft, Kickstarter, Dropbox, Electronic Arts, Meetup, Pintrest, Square, TripAdvisor in druga.

Pravosodno ministrstvo ZDA je sporočilo, da je odločitev sodnika Watsona napačna tako v obsegu kot v argumentaciji. Trump ima vsa pooblastila za zaščito nacionalne varnosti in ukaz bodo branili do konca, dodajajo.

Trump spet napadel sodišča in novinarje

Medtem je Trump na živahnem zborovanju v Tennesseeju, podobnemu tistim iz časa kampanje, napadel sodnika, prizivno sodišče San Francisca in sodišča nasploh. Nato se je ustavil in bes množice usmeril v novinarje, ki bodo poročali, da je napadel sodišča. Prebral je del zakona, ki mu daje pooblastila za izvršni ukaz, kot ga je podpisal. Meni tudi, da sodnikova odločitev ustvarja šibko podobo ZDA.

"Zmagali bomo. Državljani bodo varni. Nevarnost je jasna. Zakon je jasen. Potreba za moj ukaz je jasna," je med drugim dejal in zagotovil zmago na vrhovnem sodišču ZDA.

Ob tem je svoj zadnji ukaz sam označil za razvodenelo različico prvega. Med ukazoma je nekaj bistvenih razlik. Prvi je prepovedoval vstop tudi državljanom Iraka, sirskim beguncem pa ga je prepovedal za nedoločen čas. Drugi ukaz je Trump podpisal pred desetimi dnevi, zvezni sodnik pa ga je zadržal le nekaj ur, preden bi začel veljati.

Izvršni direktor Sveta za ameriško-islamske odnose Nihad Awad se je z olajšanjem odzval na zadržanje zakona: "ZDA vedno znova dokazujejo, da so država zakonov z neodvisnim sodstvom, ki mora predsedniku Trumpu povedati, da se ne more igrati z ameriško ustavo," poroča Guardian.

J. R.