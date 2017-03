Somalijski pirati izpustili ugrabljeni tanker in posadko

Prva ugrabitev ladje ob somalijski obali po letu 2012

17. marec 2017 ob 11:20

Mogadiš - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Somalijski pirati so ob posredovanju somalijskih pomorskih sil izpustili v ponedeljek zajeti tanker in osem članov posadke iz Šrilanke, od katerih ni nihče poškodovan.

"Aris 13 in njegova posadka sta na poti v varno pristanišče ob severni obali Somalije, potem ko so pirati izpustili ladjo," je v noči s četrtka na petek sporočila tiskovna predstavnica misije EU-ja Navfor Jacqueline Sherriff.

"Kot smo razumeli, so pripadniki pomorske policije pokrajine Puntland sodelovali pri izpustitvi ladje in so zdaj na krovu," so sporočili iz EU Navforja, ki sodeluje pri operacijah proti piratom na območju.

Nihče od članov posadke tankerja v lasti družbe iz Združenih arabskih emiratov ni bil poškodovan, so še sporočile sile EU-ja.

Po streljanju umik piratov

Tanker z osmimi člani posadke iz Šrilanke, ki je prevažal gorivo in plin iz Džibutija v somalijsko prestolnico Mogadiš, so ugrabili v ponedeljek. Zatem so pripadniki pomorske policije v četrtek pirate napadli in se z njimi zapletli v streljanje, nato pa so se pirati umaknili.

Čeprav so pirati najprej zahtevali odkupnino, pa so se nazadnje umaknili brez pogojevanja. V intenzivnih pogajanjih so sodelovale somalijske pomorske sile, klanske starešine in pirati.

To je bila prva ugrabitev kakšne tuje ladje ob obali Somalije po letu 2012. Pred tem so somalijski pirati ugrabili številne ladje in jih izpustili v zameno za odkupnino. Za poznejše zmanjšanje piratskih aktivnosti so pripomogle mednarodne patrulje in okrepljena prisotnost varnostnikov na ladjah.

G. V.