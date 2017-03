Soočenje: Wilders za izstop Nizozemske iz EU-ja, premier Rutte proti

Prvo soočenje obeh politikov

13. marec 2017 ob 20:31

Amsterdam - MMC RTV SLO/STA

Dva dni pred parlamentarnimi volitvami na Nizozemskem sta se v televizijskem soočenju pomerila premier Rutte, ki podpira članstvo v EU-ju, in predsednik skrajno desnega PVV-ja Wilders, ki je za izstop iz Unije.

Glavna tema soočenja premierja Marka Rutteja in predsednika Stranke za svobodo (PVV) Geerta Wildersa je bilo članstvo Nizozemske v EU-ju. Wilders je dejal, da se bo v primeru zmage zavzel za t. i. nexit, medtem ko je Rutte izstop iz EU-ja označil za nevarnost.

Wilders je dejal, da bo z izstopom iz EU-ja Nizozemska postala "gospodar v lastni hiši", poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rutte, predsednik liberalne Ljudske stranke za svobodo in demokracijo (VVD), pa je izstop označil za veliko nevarnost. "Izstop iz EU-ja je neodgovoren, našo državo pa bi potisnil v kaos," je poudaril. Dodal je, da bi s tem izgubili 1,5 milijona delovnih mest. Kot negativen primer je izpostavil britansko odločitev za izstop iz EU-ja.

Rutte bi rad, da Nizozemska prva ustavi populizem

Pred soočenjem se je Rutte zavzel za to, da bi Nizozemska na volitvah kot prva evropska država ustavila populizem, ki je v vzponu v Evropi. Premier, ki se bo potegoval za tretji mandat na čelu vlade, je dejal, da koalicije s PVV-jem ne bodo oblikovali in da bo kljub temu lahko oblikoval novo vlado.

Današnje televizijsko soočenje je bilo prva neposredna razprava med politikoma pred volitvami, saj je Wilders udeležbo na več soočenjih odpovedal. Glede na rezultate javnomnenjskih anket naj bi na volitvah, ki bodo v sredo, zmago slavil Ruttejev VVD, ki naj bi osvojil med 23 in 27 od 150 sedežev v parlamentu. Wildersov PVV, ki je v zadnjem času izgubil nekaj podpore, pa naj bi osvojil med 19 in 23 sedežev in naj bi pristal na drugem mestu.

B. V.