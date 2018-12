Španski premier napovedal 22-odstotno zvišanje minimalne plače

Dvig minimalne plače bo sprejet z odlokom

12. december 2018 ob 13:11,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 13:16

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Španski premier Pedro Sánchez je napovedal, da bo njegova vlada prihodnji teden odobrila 22-odstotno zvišanje minimalne plače z letom 2019 na 1.050 evrov.

Zvišanje bo vlada potrdila na seji v Barceloni 21. decembra, je premier povedal v parlamentu. Zvišanje bo največje po letu 1977. Tistega leta se je minimalna plača po poročanju španskega dnevnika El País zvišala dvakrat, skupaj za 31,6 odstotka.

Ta ukrep je predviden tudi v osnutku proračunskega načrta za leto 2019, za katerega pa manjšinska vlada Sánchezove socialistične stranke PSOE ni dobila potrditve v parlamentu, zato bo zdaj sprejet z odlokom.

Napoved iz Španije prihaja le nekaj dni po tem, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron v odzivu na množične proteste t. i. rumenih jopičev, ki že več tednov pretresajo državo, napovedal zvišanje minimalne plače za 100 evrov z naslednjim letom, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Po več letih varčevalne politike, ki jo je Španija uvedla kot odziv na finančno krizo v letu 2008, se zdaj vlada v Madridu spopada z vse večjimi pritiski, naj omili stroge ukrepe, še posebej za najslabše plačane.

Od 261 do 1.999 evrov

Hrvaški portal tportal.hr navaja podatke Eurostata, po katerih ima 22 od 28 članic EU-ja minimalno plačo (Izjeme so Danska, Italija, Ciper, Avstrija, Finska in Švedska). Minimalne plače v Uniji v bruto zneskih segajo od 261 evrov v Bolgariji do 1.999 evrov v Luksemburgu. V Sloveniji trenutno znaša 842,79 evra.

B. V.