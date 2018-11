Spopadi afganistanskih sil s talibani, v Kabulu napadel IS

Več kot sto mrtvih po državi

12. november 2018 ob 16:12

Kabul - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V več delih Afganistana so izbruhnili spopadi med afganistanskimi silami in talibani, v Kabulu pa se je razstrelil samomorilski napadalec.

Po ocenah oblasti je ubitih najmanj sto ljudi, število žrtev pa bi lahko še naraslo. Nemirno je med drugim v pokrajinah Gazni na jugovzhodu in Farah na zahodu države. V Gazniju je bilo v zadnjih dveh dneh ubitih najmanj 60 pripadnikov afganistanskih sil in oboroženih civilistov, je povedal član pokrajinskega sveta Mohamed Rahim Hasani.

Spopadi so v okrožjih Džahuri in Malistan, ki sta pred tem veljali za najvarnejši v pokrajini, izbruhnili že pred skoraj tednom dni, ko so talibani napadli iz sosednje pokrajinske upravne enote. Pokrajinske oblasti napovedujejo, da bo število žrtev še naraslo, saj so trupla doslej prešteli le v Džahuriju. Po navedbah člana pokrajinskega parlamenta Arifa Rahmanija je šest helikopterjev v to okrožje pripeljalo okrepitve, med njimi pa so tudi pripadniki specialne enote. Predstavnik vojske je napovedal, da bodo okrepitve kasneje prispele tudi v Malistan, položaje talibanov pa bodo obstreljevali tudi z letali.

Samomorilski napad v Kabulu

Napadi talibanov v Gazniju in drugod po državi so v Kabulu sprožili množične proteste. Več sto protestnikov se je zbralo na tamkajšnjih ulicah in odkorakalo proti predsedniški palači, kjer so zahtevali varnost in konec prisotnosti talibanov v državi. Ko so protestniki v ponedeljek popoldne začeli zapuščati prizorišče, se je pred varnostno točko pred palačo razstrelil samomorilski napadalec, je sporočilo notranje ministrstvo. Po navedbah zdravstvenih oblasti je bilo v napadu ubitih najmanj šest ljudi, še 24 je ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela samooklicana Islamska država. Afganistanski predsednik Ašraf Gani naj bi pred napadom osebno nagovoril protestnike in obljubil izpolnitev njihovih zahtev.

Spopadi medtem potekajo tudi v mestu Host v pokrajini Farah. V okrožju Haki Safed je to edini kraj pod nadzorom vlade, je povedala članica pokrajinskega parlamenta Humaira Adžubi. V napadih, ki so se začeli v nedeljo in še potekajo, je bilo ubitih najmanj 37 policistov, več kot 150 ljudi pogrešajo. V času napada je bil po navedbah oblasti v mestu kontingent 200 lokalnih policistov. Talibani so požgali hiše, napadli pa so tudi dve nadzorni točki policije na obrobju mesta. Adžubijeva je dodala, da so varnostne razmere v prestolnici istoimenske pokrajine Farah zelo krhke. Vsa druga okrožja pa so pod nadzorom talibanov.

