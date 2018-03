Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Choe Kang-il pri vkrcavanju na letalo v Pekingu. Foto: Reuters Margot Wallström je po srečanju z Ri Yong Houjem stopila pred novinarje. Foto: Reuters Dodaj v

Številne dejavnosti diplomatov pred srečanjem Kim-Trump

Kitajska očita "vmešavanje v notranje zadeve"

18. marec 2018 ob 12:41

Helsinki,Peking - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Visoki severnokorejski diplomat Choe Kang-il je prispel na Finsko, kjer se bo sestal z nekdanjimi ameriškimi in južnokorejskimi diplomati.

Ti pogovori bi lahko služili kot priprava na načrtovano srečanje voditeljev ZDA in Severne Koreje. Kitajska je medtem izrazila nestrinjanje z odobritvijo potovanj ameriških diplomatov na Tajvan.

Aktulnih diplomatov ZDA in J. Koreje ne bo

Choe Kang-il je namestnik generalnega direktorja za Severno Ameriko na severnokorejskem zunanjem ministrstvu. Na Finskem se bo udeležil pogovorov med aktualnimi diplomati Severne Koreje in nekdanjimi diplomati ZDA. Choe ob odhodu z letališča v Pekingu ni želel komentirati dogajanja. Z južnokorejskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da bodo predstavniki Pjongjanga sodelovali na pogovorih z nekdanjimi južnokorejskimi diplomati in akademiki. Na Finskem aktualnih diplomatov ZDA in Južne Koreje sicer ne bo.

Aprila in maja pomembni srečanji

Kot so pojasnili na finskem zunanjem ministrstvu, gre za rutinsko srečanje z diplomati in strokovnjaki, pri čemer pa niso razkrili vsebine pogovorov. Pogovori naj bi potekali na japonskem veleposlaništvu. Kdo poleg severnokorejskega diplomata bo še na srečanju in koliko časa bo to trajalo, z zdaj ni znano. Strokovnjaki to srečanje interpretirajo kot pripravo na srečanje med voditeljema obeh Korej Kim Jong-unom in Moon Jae-inom, ki naj bi potekalo aprila, ter srečanje Kima in ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki naj bi bilo mesec pozneje.

Pogovori potekali tudi na Švedskem

V minulih dneh so diplomatski pogovori potekali tudi na Švedskem. Tam se je severnokorejski zunanji minister Ri Yong-ho med drugim sestal s švedsko zunanjo ministrico Margot Wallström. Prizadevanja za rešitev krize na Korejskem polotoku bi sicer lahko ogrozila Trumpova odobritev potovanj visokih ameriških predstavnikov na Tajvan na srečanja s tajvanskimi kolegi. Ta odločitev bo namreč še dodatno zaostrila že tako napete odnose ZDA s Kitajsko, ki ima Tajvan za eno od svojih provinc. Vloga Kitajske kot glavne zaveznice Pjongjanga pa je ključna v prizadevanjih za kakršnokoli otoplitev odnosov z izoliranim severnokorejskim režimom.

Kitajska očita "vmešavanje v notranje zadeve"

Peking je že izrazil nestrinjanje s Trumpovo omenjeno odločitvijo, saj da ta "resno krši" načelo ene Kitajske in pošilja "zelo močne signale separatističnim silam na Tajvanu". "ZDA pozivamo, da popravijo svojo napako, si nehajo prizadevati za uradne stike s Tajvanom ali izboljšanje trenutnih odnosov," je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lu Kang. Kitajsko obrambno ministrstvo je potezo ameriškega predsednika označilo za vmešavanje v kitajske notranje zadeve. ZDA so pozvali k prekinitvi prodaje orožja Tajvanu in vojaških stikov z njim.

A. P. J.