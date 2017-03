Število sirskih beguncev v regionalnih državah preseglo pet milijonov

Vse več sirskih beguncev

30. marec 2017 ob 12:25,

zadnji poseg: 30. marec 2017 ob 12:37

Ženeva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Visoki komisariat ZN-a za begunce je sporočil, da je število sirskih beguncev v Turčiji, Libanonu, Jordaniji, Iraku in Egiptu prvič po začetku vojne leta 2011 preseglo pet milijonov.

Glede na podatke je bilo to število celo leto 2016 okoli 4,8 milijona, od začetka letošnjega leta pa je naraslo. Podatki, ki sta jih zbrala UNHCR in turška vlada, kažejo, da je sirskih beguncev v omenjenih državah 5.008.473. Od tega jih je 488.531 v taboriščih, poroča Reuters.

Visoki komisar ZN-a za begunce Filippo Grandi je opozoril mednarodno skupnost, da mora storiti več za pomoč sirskim beguncem in jih več sprejeti v okviru dolgoročnih programov preselitve beguncev.

Pred letom dni je UNHCR pozval vlade, naj sprejmejo 500.000 sirskih beguncev in zmanjšajo breme držav blizu Sirije, kamor se je zatekla velika večina tistih, ki so zbežali pred vojno. Od takrat so države zagotovile 250.000 mest za preselitev beguncev.

Največ sirskih beguncev, skoraj trije milijoni, je po podatkih ZN-a v Turčiji. Več kot milijon se jih je zateklo v Libanon, 657.000 v Jordanijo, številni pa so zbežali še v Irak ter Egipt in druge severnoafriške države.

Veliko beguncev v Evropi iz Sirije

Begunci iz Sirije predstavljajo velik del prosilcev za azil, ki so letos prišli v Evropo po morju, 23.000 v Italijo, 4.000 pa v Grčijo. Drugi prosilci za azil prihajajo iz Iraka, Afganistana, Nigerije in podsaharskih držav, poroča britanski Independent.

V Grčiji je zaradi zaprtja meja v Evropi obtičalo okoli 62.000 prebežnikov, ki so, kot opozarjajo človekoljubne organizacije, vse bolj obupani, tudi zaradi zelo slabih razmer v begunskih taboriščih po državi. Iz Pireja blizu Aten tako poročajo o smrti enega izmed sirskih prosilcev za azil, ki so ga našli obešenega. Naredil naj bi samomor, je poročal Independent.

B. V.