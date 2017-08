Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 16 glasov Ocenite to novico! Stroka svari pred zlorabo razvoj avtonomnega orožja. Foto: EPA Soustanovitelj Tesle Elon Musk je že večkrat poudaril, da je potrebna proaktivna regulacija umetne inteligence, ki jo sam označuje kot največjo nevarnost človeštvu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Strokovnjaki pozivajo k prepovedi ubijalskih robotov

Pobudo je podpisalo 116 strokovnjakov iz 26 držav

21. avgust 2017 ob 10:44

New York - MMC RTV SLO, STA

116 vodilnih strokovnjakov na področju robotike in umetne inteligence je v odprtem pismu Združene narode pozvalo, naj preprečijo razvoj t. i. ubijalskih robotov. Ob tem svarijo pred tretjo revolucijo v bojevanju, razvoj smrtonosne avtonomne tehnologije pa označujejo kot Pandorino skrinjico.

"Ko bo enkrat umetna inteligenca na področju orožja razvita, bo omogočala boje v večjih razsežnostih kot kadar koli prej in hitreje, kot lahko ljudje dojemajo," so zapisali v pismu. "To je lahko orožje terorja, orožje, ki ga lahko samodržci in teroristi uporabijo zoper nedolžno prebivalstvo, in orožje, ki se ga lahko zmanipulira, da se uporablja na neželene načine."

Ob tem je v pismu poudarjena časovna komponenta: strokovnjaki so namreč prepričani, da "nimamo več veliko časa za ukrepanje."

"Ko bo enkrat ta Pandorina skrinjica odprta, jo bo težko zapreti," so zapisali strokovnjaki, ki pozivajo Združene narode, da "moralno napačno" tehnologijo dodajo na seznam prepovedanega orožja Konvencije o konvencionalnih orožjih.

Med podpisanimi strokovnjaki iz 26 držav sta tudi soustanovitelj Tesle Elon Musk in soustanovitelj Googlovega DeppMinda Mustafa Suleyman.

Pismo so strokovnjaki poslali ob odprtju mednarodne konference o umetni inteligenci v Melbournu, poroča Guardian. Za danes je bilo sicer predvideno tudi srečanje strokovnjakov ZN-ove skupine za avtonomno orožje, a so ga preložili na november. O prepovedi razvoja tehnologije ubijalskih robotov je razpravljalo že več odborov ZN-a. Leta 2015 je več kot 1.000 strokovnjakov, znanstvenikov in raziskovalcev, med njimi Stephen Hawking, soustanovitelj Appla Steve Wozniak in Musk, v pismu zapisalo, kakšne so nevarnosti avtonomnega orožja, kamor spadajo brezpilotni letalniki, robotizirane puške in tanki.

Kot pravi profesor za umetno inteligenco na univerzi v Novem Južnem Walesu v Sydneyju Toby Walsh, je mogoče skoraj vsako tehnologijo uporabiti v dobre ali slabe namene in umetna inteligenca pri tem ni izjema. "Lahko pomaga ljudem pri spopadanju z različnimi težavami, s katerimi se danes sooča družba, od neenakosti in revščine, do izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe, do trenutnih globalnih finančnih kriz. Toda ista tehnologija je lahko uporabljena tudi kot avtonomno orožje pri industrializaciji vojne. Danes se moramo odločiti, kakšno prihodnost želimo."

