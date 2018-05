Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 15 glasov Ocenite to novico! Na Hrvaškem se krepi nacionalizem, posebej med mladimi, ki poveličujejo fašističen ustaški režim, ugotavlja Svet Evrope. Foto: Reuters Sorodne novice Hrvoje Klasić: Dogodke iz časa socializma se gleda s čustvi, manj pa na podlagi dokumentov Dodaj v

Svet Evrope kritiziral Hrvaško zaradi sovražnega govora do manjšin

Prav Hrvaška čez dva dni prevzema vodenje organizacije

15. maj 2018 ob 16:21

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

V hrvaški javnosti se stopnjuje rasističen in nestrpen sovražni govor proti pripadnikom srbske in romske manjšine ter skupnosti LGBT, je opozoril Svet Evrope v poročilu o Hrvaški.

Kritike iz Strasbourga so prišle le dva dni, preden bo Hrvaška prevzela šestmesečno vodenje te mednarodne organizacije, ki združuje 47 držav.

Svet Evrope je objavil, da se na Hrvaškem krepi nacionalizem, posebej med mladimi, ki poveličujejo fašističen ustaški režim. Tudi v medijih je zaslediti rasistične in ksenofobne izraze na račun Srbov, Romov, istospolnih oseb in beguncev.

Prišlo je tudi do fizičnih napadov na pripadnike teh manjšin in tudi na njihovo premoženje, je med lanskim obiskom na Hrvaškem zapisala komisija proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope.

Na Hrvaškem primere sovražnega govora in nasilja večinoma obravnavajo kor prekršek in ne kot kaznivo dejanje. Prav tako je Svet Evrope kritiziral hrvaške oblasti, ker niso primerno odgovorile na tovrstno krepitev nestrpnosti in ker zelo redko v javnosti obsodijo sovražni govor.

Obenem so pohvalili spremembe hrvaške kazenske zakonodaje, v katero so dodali določilo o nasilnem vedenju v javnosti in kaznovanju skupin, ki spodbujajo rasizem, a Svet Evrope dodaja, da predpise proti rasizmu redko tudi uveljavijo. V Svetu Evrope so ocenili, da gre za neznanje in nestrokovnost v pravosodju.

Izobraževanje o človekovih pravicah v osnovne šole

Hrvaški so priporočili, naj v šolah obvezno uvede izobraževanje o človekovih pravicah v okviru državljanske vzgoje. Kot drugo nujno priporočilo so navedli izvajanje nacionalne strategije za vključitev Romov. Hrvaške oblasti morajo tudi zagotoviti, da bo zaživel akcijski načrt za integracijo azilantov ter sprejeti akcijski načrt za boj proti homofobiji in transfobiji, še meni Svet.

Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je v ponedeljek sicer predstavila hrvaške prednostne naloge med šestmesečnim predsedovanjem Sveta Evrope, ki ga bo Hrvaška od Danske prevzela v četrtek. Med drugim je napovedala, da si bodo prizadevali za zaščito nacionalnih manjšin, boj proti korupciji, decentralizacijo ter zaščito kulturne dediščine.

J. R.