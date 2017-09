Švicarji naj bi, kažejo projekcije, zavrnili zvišanje upokojitvene starosti

Spremembe pokojninskega zavarovanja

24. september 2017 ob 14:15

Zürich - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Švicarji na referendumu odločajo o pokojninski reformi, ki med drugim dviguje starostno upokojitev za ženske in posega v izplačila iz sredstev, zbranih v okviru drugega pokojninskega stebra.

Projekcija televizijske hiše SRF kaže, da bodo Švicarji pokojninsko reformo zavrnili. Javnomnenjske raziskave so sicer kazale, da so volivci precej razdeljeni.

Reforma predvideva zvišanje upokojitvene starosti za ženske s 64 na 65 let, s čimer se starost za upokojitev za ženske in moške izenačuje. Ukrep so švicarske oblasti predvidele zaradi predvidene obremenjenosti pokojninskega sistema ob pričakovanih upokojitvah t. i. babybumerjev - generacije, rojene v 50. in 60. letih 20. stoletja.

Posega tudi v izplačila, ki se za pokojnine namenijo iz sredstev, zbranih v okviru drugega stebra pokojninskega zavarovanja. Za zavarovanca, ki je v svojem pokojninskem skladu zbral 100.000 švicarskih frankov, bi sprememba pomenila, da bo iz tega namesto 6.800 prejel letno izplačilo 6.000 švicarskih frankov.

Znižanje bi vplivalo na zavarovance, ki na začetku leta 2019 še ne bodo dopolnili 45 let. V zameno za ukrep bi vsi na novo upokojeni prejeli dodatnih 70 švicarskih frankov mesečno. Predviden je tudi rahlo povečan priliv v starostni pokojninski sklad iz davkov na dodano vrednost (DDV).

Razdeljeni volivci

Po anketi inštituta za javnomnenjske raziskave GfS Bern, objavljeni sredi prejšnjega tedna, so bili volivci še v zadnjih dneh pred referendumom precej razdeljeni. Podporo pokojninski reformi je napovedalo 51 odstotkov vprašanih, 44 odstotkov se je izreklo proti. Podobno je pri povišanju sredstev od DDV-ja, kjer je polovica vprašanih izrazila podporo, 45 odstotkov pa nasprotovanje. Pet odstotkov je bilo neopredeljenih.

Švicarji bodo sicer na referendumu odločali tudi o ustavnem dopolnilu za varnost preskrbe s hrano in dopolnilu o državnih spodbudah kmetijskemu sektorju. Obema se obeta močna podpora.

J. R.