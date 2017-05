Trump: 23 članic Nata dolguje ameriškim davkoplačevalcem veliko denarja

Nato bo postal del koalicije v boju proti Islamski državi

25. maj 2017 ob 17:12,

zadnji poseg: 25. maj 2017 ob 17:33

Bruselj - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku vrha Nata v Bruslju ponovno pozval države članice, naj prispevajo pošten delež za skupno obrambo.

Zahtevana oziroma dogovorjena dva odstotka bruto domačega proizvoda za obrambo namenja le pet od skupaj 28 članic Nata. Trump je zato v uvodnem nagovoru, ki je potekal na novem sedežu Nata, opozoril, "da 23 članic ameriškim davkoplačevalcem dolguje veliko denarja".

Trump je v uvodnem nagovoru zatrdil, da se ZDA ne bodo nikoli prenehale boriti proti terorizmu. "Terorizem mora biti poražen, ali pa bomo grozljive prizore, kakršne smo videli v Manchestru, spremljali še naprej," je opozoril Trump.

V ospredju vrha, ki se ga udeležuje tudi slovenski premier Miro Cerar, bosta že nakazani dve temi: vprašanje poštene delitve bremen, zlasti krepitve obrambnih izdatkov v evropskih zaveznicah in Kanadi, ter boj proti terorizmu, predvsem zaradi nedavnega napada v Manchestru, ki potrjuje nujnost krepitve skupnega ukrepanja.

Nato se bo boril proti Islamski državi

Pred vrhom je generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg sporočil, da bo zveza Nato postala članica svetovne koalicije za boj proti teroristični skupini Islamska država. To je eden od elementov novega načrta za krepitev Natove vloge v boju proti terorizmu, ki ga bodo danes sprejeli voditelji. Vse zaveznice sicer individualno že sodelujejo v koaliciji za boj proti IS-ju. Tudi Nato koalicijo že podpira z zagotavljanjem informacij z zračnim opozorilnim in nadzorovalnim sistemom awacs ter z urjenjem iraških in afganistanskih sil.

"Članstvo Nata kot organizacije je močno politično sporočilo enotnosti in zavezanosti v boju proti terorizmu," je poudaril Stoltenberg. Poleg tega bo pristop organizacije h koaliciji izboljšal praktično usklajevanje v koaliciji. Ne spreminja pa članstvo v koaliciji narave Natove vloge v boju proti IS-ju. "Zavezništvo ne bo izvajalo bojnih operacij," je znova poudaril Stoltenberg.

Načrt za okrepitev Natove vloge v boju proti terorizmu vključuje še razširitev prispevka zavezništva v boju proti koaliciji s s krepitvijo dejavnosti sistema awacs, izmenjave informacij in oskrbe z gorivom v zraku. Voditelji se bodo na srečanju dogovorili tudi za vzpostavitev nove protiteroristične celice na sedežu Nata, ki bo izboljšala izmenjavo obveščevalnih informacij, tudi o tujih terorističnih borcih. Imenovali bodo tudi koordinatorja za spremljanje teh dejavnosti.

Poseben program za žene in može

Za partnerice in partnerje voditeljev je predviden poseben program, ki se ga bodo med drugimi udeležile soprogi ameriškega in francoskega predsednika, Melania Trump in Brigitte Macron, ter partnerica slovenskega premierja Mojca Stropnik, ki naj bi to priložnost izkoristila za ponovitev povabila ameriški prvi dami na obisk v Slovenijo.

