Tusk po srečanju s Trumpom: "Nisem stoodstoten, da imamo skupno stališče glede Rusije"

Stoltenberg: Nato bo postal član koalicije za boj proti IS-ju

25. maj 2017 ob 11:58

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump nadaljuje prvo turnejo v tujini. V Bruslju se bo udeležil vrha zveze Nato - to organizacijo je med predsedniško kampanjo označil za "zastarelo", srečal pa se je že z vodilnimi predstavniki Evropske unije.

Trumpa sta v Bruslju sprejela predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki sta pred srečanjem napovedala, da bosta Trumpa pozvala, naj Washington še naprej podpira integracijo Evrope, prosto trgovino in se zaveže boju proti podnebnim spremembam. Tusk je pred prvim srečanjem iz oči v oči s Trumpom tudi tvitnil, da želi prepričati ameriškega predsednika, da evroatlantska povezava pomeni, da "svobodni svet sodeluje pri ohranjanju postzahodnega svetovnega reda".

Po srečanju je dal izjavo le Tusk. Dejal je, da so se pogovarjali o zunanji politiki, varnosti, podnebnih spremembah in trgovinskih odnosih. "Moj občutek je, da smo se strinjali glede več stvari, predvsem pri vprašanju boja proti terorizmu. Nekatere teme pa ostajajo odprte. Nisem stoodstotno prepričan, da imamo skupno stališče glede Rusije, čeprav se mi zdi, da smo na isti liniji glede konflikta v Ukrajini."

V Bruslju je danes zelo živahno. Trump bo imel po srečanju s Tuskom in Junckerjem še kosilo z novim francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, Tusk in Juncker pa se bosta sestala s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, od katerega v Bruslju pričakujejo pojasnila glede spornih napovedi ponovne uvedbe smrtne kazni in odnosa turške oblasti do pristopnih pogajanj.



Protesti na bruseljskih ulicah

Trump je v Bruselj v spremstvu žene Melanie iz Rima priletel v sredo zvečer in se že srečal z belgijskim kraljem in kraljico. V središču belgijske prestolnice je proti njegovemu prihodu protestiralo več tisoč ljudi.

Pred srečanjem so viri pri Evropski uniji sporočili, da bo sestanek s Trumpom "kratek, a pomemben", saj bo to prvi osebni stik obeh evropskih voditeljev z novim ameriškim predsednikom, ki bo po burnem začetku ključen za vzpostavitev vzajemnega zaupanja. Trump je namreč kmalu po izvolitvi Unijo vznemiril z izjavami v podporo brexitu in napovedjo nadaljnjih izstopov članic iz skupnega evropskega projekta.

Sestanek je potekal v novi evropski stavbi v središču Bruslja, kjer ima Tusk pisarno in se je je prijelo ime "Tuskov stolp". Tusk sam se je v preteklosti pošalil, da so evropski voditelji zanj izbrali vzdevek "naš Donald", za razliko od ameriškega Donalda.

Vrh zavezništva kot "velika predstava"

Nato bo Trump odšel na drugi konec Bruslja, kjer bo potekal vrh zavezništva Nata. Tudi ta organizacija ima nov sedež, ki naj bi bil simbol sodobnega Nata, prilagojenega izzivom 21. stoletja. Vrh naj bi bil predvsem velika predstava z namenom prepričati Trumpa o pomenu zavezništva, prelomnih odločitev pa ni pričakovati.

Trump je namreč kmalu po izvolitvi za predsednika najvplivnejše zaveznice Nato označil za "zastarelo" organizacijo in postavil pod vprašaj temeljno načelo o skupni obrambi, po katerem je napad na eno zaveznico napad na vse. V Bruslju si obetajo, da bo nov dom z obeležjema v spomin na padec berlinskega zidu kot simbol združene Evrope in na teroristični napad 11. septembra 2001, po katerem je Nato v podporo ZDA tudi prvič sprožil peti člen o skupni obrambi, zagotovil Trumpovo pozornost in naklonjenost.

Stoltenberg: Nato bo postal del koalicije proti IS-ju

V ospredju bosta dve temi: vprašanje poštene delitve bremen, zlasti krepitve obrambnih izdatkov v evropskih zaveznicah in Kanadi, ter boj proti terorizmu, predvsem zaradi nedavnega napada v Manchestru, ki potrjuje nujnost krepitve skupnega ukrepanja.

Pred vrhom je generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg sporočil, da bo zveza Nato postala članica globalne koalicije za boj proti teroristični skupini Islamska država. To je eden od elementov novega načrta za krepitev Natove vloge v boju proti terorizmu, ki ga bodo danes sprejeli voditelji. Vse zaveznice sicer individualno že sodelujejo v koaliciji za boj proti IS-ju. Tudi Nato koalicijo že podpira z zagotavljanjem informacij z zračnim opozorilnim in nadzorovalnim sistemom awacs ter z urjenjem iraških in afganistanskih sil.

"Članstvo Nata kot organizacije je močno politično sporočilo enotnosti in zavezanosti v boju proti terorizmu," je poudaril Stoltenberg. Poleg tega bo pristop organizacije h koaliciji izboljšal praktično usklajevanje v koaliciji. Ne spreminja pa članstvo v koaliciji narave Natove vloge v boju proti IS-ju. "Zavezništvo ne bo izvajalo bojnih operacij," je znova poudaril Stoltenberg.

Načrt za okrepitev Natove vloge v boju proti terorizmu vključuje še razširitev prispevka zavezništva v boju proti koaliciji s s krepitvijo dejavnosti sistema awacs, izmenjave informacij in oskrbe z gorivom v zraku. Voditelji se bodo na srečanju dogovorili tudi za vzpostavitev nove protiteroristične celice na sedežu Nata, ki bo izboljšala izmenjavo obveščevalnih informacij, tudi o tujih terorističnih borcih. Imenovali bodo tudi koordinatorja za spremljanje teh dejavnosti.

Poseben program za žene in može

Za partnerice in partnerje voditeljev je predviden poseben program, ki se ga bodo med drugimi udeležile soprogi ameriškega in francoskega predsednika Melania Trump in Brigitte Macron ter partnerica slovenskega premierja Mojca Stropnik, ki naj bi to priložnost izkoristila za ponovitev povabila ameriški prvi dami na obisk v Slovenijo.

A. P. J.