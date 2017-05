Trumpova turbulentna bližnjevzhodna turneja sklepanja orožarskih poslov in iskanja miru

Zadnji dan predsednikove turneje po Bližnjem vzhodu

23. maj 2017 ob 11:43

Gaza - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump se je na zadnji dan svoje turbulentne bližnjevzhodne turneje ustavil še na Zahodnem bregu, kjer se je sešel s palestinskim voditeljem Mahmudom Abasom. Trump je na srečanju dejal, da bo "storil vse", da bi pomagal Palestincem in Izraelcem doseči mir.

Ob tem je dejal še, da resnično upa, da so lahko prav ZDA tiste, ki bi lahko pomagale sprtima narodoma prinesti nov žarek upanja v regijo, poroča BBC.

Izraelci in Palestinci že več kot tri leta niso imeli neposrednih pogovorov, Trump pa je priznal, da je sklenitev bližnjevzhodnega miru "ena najtežjih nalog". To nalogo je sicer kljub kritikam mnogih zaupal kar svojemu zetu Jaredu Kushnerju, nepremičninskemu mogotcu iz ortodoksne judovske družine.

V nasprotju s Savdsko Arabijo, kjer je bil Trumpov gospodarski minister navdušen nad "popolno odsotnostjo grdih transparentov" proti Trumpu, so obisk ameriškega predsednika na območju Palestine pospremili jezni protesti na Zahodnem bregu in v Gazi.

Trump je v ponedeljek na srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem poudaril "nezlomljivo" vez med ZDA in Izraelom, v torek pa nato pripotoval v Betlehem, da bi se z Abasom pogovarjal "v duhu upanja".

"Predan sem cilju, da bi dosegli mirovni sporazum med Izraelci in Palestinci. Veselim se že sodelovanja z obema voditeljema v iskanju trajnega miru," je povedal Trump, Abas pa je dejal, da pozdravlja njegovo "plemenito misijo".

Ameriški predsednik je izjavo za javnost začel z obsodbo ponedeljkovega napada na koncertu ameriške pevke Ariane Grande v Manchestru. "Hudobne zgube so umorile toliko mladih, lepih in nedolžnih ljudi, ki so živeli in uživali svoje življenje. Ne bom jim rekel pošasti, ker jim bo ta izraz všeč," je dejal.

Trumpovi spodrsljaji zaradi "utrujenosti"

To je zadnji dan Trumpove turneje po Bližnjem vzhodu - predtem je obiskal še Izrael in Savdsko Arabijo, devetdnevno potovanje, sploh prvo kot predsednik, pa nadaljuje v Evropi. Opazovalci začetek Trumpove turneje označujejo kot bizarnega. V prvih treh dneh je predsednik med drugim imel govor o islamu, nato se je s savdskim kraljem Salmanom in egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem slikal z rokami na svetleči "prerokovalski" krogli, v Riadu pa ob tem sklenil tudi 100 milijard dolarjev vreden orožarski posel.

V Savdski Arabiji je opominjal na kršitve človekovih pravic v Iranu, njegov minister za gospodarstvo Wilbur Ross je pohvalil Savdsko Arabijo, ker so Trumpa sprejeli brez protestov (v Savdski Arabiji so ti prepovedani, op. a.), Trumpova soproga Melania in hčerka Ivanka, ki sta v Riad pripotovali nepokriti, sta na posmeh številnih pohvalili žensko emancipacijo v Savdski Arabiji.

Trumpu je ušlo tudi nekaj verbalnih spodrsljajev v povezavi z islamom in islamskim ekstremizmom, zato je moral predstavnik Bele hiše v torek opravičevati predsednika, češ da je "utrujen", tabloide pa je razvnela še gesta prve dame na letališču v Izraelu, ko je precej očitno moža lopnila po roki.

K. S.