Trump naj bi imel glede srečanja s Putinom v Helsinkih skromna pričakovanja

V Helsinkih so se pred srečanjem Trumpa in Putina zbrali protestniki, ki so izražali nasprotovanje kršenju človekovih pravic, zahtevali svobodo medijev in različnost mnenj. Po navedbah policije se je shoda udeležilo med 2.000 in 2.500 ljudi.

Na enem od transparentov je pisalo Osvobodite otroke, zaprite Trumpa, pri čemer so mislili na zapiranje otrok priseljencev brez ustreznih dokumentov v ZDA in njihovo ločevanje od staršev. Drug transparent je pozival k dosmrtni ječi za Putina. Protestniki so pozivali tudi k spoštovanju Ukrajine, nekateri so vzklikali: "Napravimo človekove pravice znova velike!"

Svoje je dodal tudi eden najbolje prodajanih finskih časnikov, Helsingin Sanomat. Ta je ob poti od helsinškega letališča do središča mesta razobesil 300 plakatov s sporočilom obema voditeljema: "Gospod predsednik, dobrodošli v deželi svobodnega tiska."