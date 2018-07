Sodnik odredil ameriški vladi: Stroškov vrnitve otrok ne prelagajte na starše

ZDA nimajo urejenega sistema za spremljanje odvzetih otrok

14. julij 2018 ob 11:22

Washington - MMC RTV SLO, STA

ZDA še vedno niso s starši združile okoli 2.000 otrok, ki so jim jih odvzeli na meji z Mehiko, od staršev pa naj bi celo zahtevali plačilo stroškov njihove vrnitve. Stanje na meji si je ogledal ameriški sekretar Mike Pompeo.

Pompeo je prišel v Mehiko na čelu delegacije, v kateri so tudi Trumpov zet Jared Kushner, minister za finance Steven Mnuchin in ministrica za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen. Srečali so se z zdajšnjim predsednikom Peno Nietom in novim predsednikom Andresom Manuelom Lopezom Obradorjem, ki bo oblast prevzel konec leta. Glavne teme pogovorov so bile čezmejni kriminal, mamila, trgovinsko sodelovanje med državama in migracije, ki so zaradi ameriške politike odvzemanja otrok staršem migrantom na meji med ZDA in Mehiko še kako aktualna tema.

Pena Nieto je pozval ZDA k čim hitrejši vrnitvi otrok staršem, ki so jim jih odvzeli pri nedovoljenem prestopu meje z ZDA. Trumpovi vladi je do sodno določenega roka uspelo najti in vrniti le polovico od približno 100 otrok, mlajših od petih let, saj nima urejenega sistema za spremljanje odvzetih otrok in njihovih staršev.

Alison po mesecu dni vrnjena mami

Po enem mesecu je svojo mamo tako videla tudi šestletna Alison, ena od deklic, katere obup je bilo slišati na zvočnem posnetku dogajanja na meji, ki je nedavno obšel svet.

V medijih pa je zaokrožila tudi informacija, da naj bi nekateri starši dobili celo obvestilo, da morajo plačati več sto dolarjev za ponovno združitev s svojimi otroki. "Nobenega smisla ne vidim v tem, da bi moral kateri koli od staršev plačati za kar koli. Vlada mora vrniti otroke in sama plačati stroške," je odločil sodnik, ki je pred tedni izdal ukaz, da naj vlada vrne najprej otroke, mlajše od petih let, potem pa še približno 2.000 starejših otrok.

Prihod ameriške delegacije spremljali protesti

Pompeo je priznal, da so med državama napetosti, vendar je pred srečanjem z Lopezom Obradorjem dejal, da Trump ceni odnose in jih želi izboljšati, kar ne nazadnje kaže tudi prihod delegacije v mehiško prestolnico.

Ameriško delegacijo so na poti po prestolnici Mehike spremljali protesti z zahtevami po vrnitvi otrok in zmerjanje predsednika ZDA Donalda Trumpa. V predvolilni kampanji leta 2016 je namreč Trump dobival politične točke tudi na račun kritik Mehike, ki jo je označil za državo korupcije, mamil in kriminala, Mehičane pa za "kriminalce in posiljevalce". Hkrati je napovedoval gradnjo zidu na 3.200 kilometrov dolgi meji, katere stroške bi pokrila kar Mehika.

ZDA predstavljajo 80-odstotni izvozni trg za Mehike, Mehika pa je tretji največji trgovinski partner za ZDA. Trumpu ni všeč sporazum o prosti trgovini v Severni Ameriki (Nafta) in bi ga rad predelal, da bi imele ZDA več koristi od tega. Mehika je gospodarsko napredovala, predvsem zaradi svobodne trgovine med državama, zato od tam ni več množičnih migracij v ZDA; te prihajajo predvsem iz Srednje Amerike, kjer sejejo strah ulične tolpe, ki so jih ustanovili kriminalci, izgnani iz ZDA.

K. Št.