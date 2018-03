Trump prepovedal trgovanje z venezuelsko kriptovaluto Petro

ZDA uvaja nove sankcije

21. marec 2018 ob 08:20

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek podpisal izvršni ukaz o prepovedi uporabe venezuelske nove kriptovalute Petro, ki jo je označil za "poskus obiti ameriške sankcije".

Trumpov ukaz prepoveduje vse ameriške transakcije v digitalnih valutah, ki bi koristile venezuelski vladi. Prepoved velja za vsa ameriška podjetja in državljane.

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je v ponedeljek dejal, da je namen prepovedi "obnovitev venezuelske demokracije, boj proti kleptokraciji Madurovega režima in odziv na humanitarno krizo, ki so jo povzročile Madurove gospodarske politike," poroča Al Džazira.

Venezuelska vlada pod vodstvom predsednika Nicolása Madura je medtem ameriško prepoved označila za "grobo vmešavanje" in jo primerjala z "novo agresijo imperija" zoper njen "finančni in gospodarski sistem".

V Caracasu sporočajo, da bodo ostali pri svoji "suvereni odločitvi o nadaljevanju promocije tehnologije verige blokov in o tem, da bo Petro postal najtrdnejša in najzanesljivejša kriptovaluta na svetu".

Prva država s svojo kriptovaluto

Februarja je Venezuela postala prva država, ki je uvedla svojo digitalno valuto, kar so kritiki označili za dajatev, s katero bi poplačali venezuelski zunanji dolg v vrednosti 150 milijard dolarjev.

Maduro je prek Twitterja sporočil, da je vlada na dan začetka prodaje zaslužila 735 milijonov dolarjev, pri čemer Al Džazira poroča, da trditev ni bila neodvisno preverjena. Vrednost Petra sicer temelji na obsežnih venezuelskih zalogah surove nafte.

Kot so sporočili iz Bele hiše, je Trump februarski začetek prodaje Petra označil za "poskus obiti ameriške sankcije".

ZDA so v ponedeljek uvedle tudi sankcije zoper štiri sedanje in nekdanje venezuelske uradnike zaradi navedb o slabem upravljanju, podkupovanju in korupciji. Naslednji mesec bo Trump odpotoval na Vrh Amerik v Peruju, kjer naj bi razpravljali tudi o krizi v Venezueli.

B. V.