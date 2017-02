Trump pričakuje od Rusije, da bo "vrnila Krim"

Trumpov svetovalec Flynn odstopil zaradi spornih stikov z Rusijo

14. februar 2017 ob 07:04,

zadnji poseg: 14. februar 2017 ob 20:07

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Je Donald Trump nenadoma obrnil ploščo glede Rusije in Krima? Kot je na tiskovni konferenci povedal tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer, novi ameriški predsednik od Moskve pričakuje, da bo "vrnila" polotok Krim Ukrajini.

Spicer je pred medije stopil zaradi odstopa Michaela Flynna, Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost. Flynn, ki je bil na udaru že dalj časa, je bil prisiljen odstopiti zaradi stikov z ruskimi uradniki, čeprav Bela hiša vztraja, da ni prekoračil svojih pooblastil.

Na Trumpa letijo ostre kritike, tako demokratov kot republikancev, češ da je premehak do Moskve, nekateri celo odkrito menijo, da Kremelj novega predsednika izsiljuje. Očitno skuša zdaj administracija dokazati, da ni tako.

Spicer je tako na tiskovni konferenci izpostavil, da je Rusija "zasedla" Krim še pod Obamovo administracijo in da Nikki Haley, nova ameriška veleposlanica pri ZN-u, "ostro obsoja rusko okupacijo". "Predsednik Trump je bil zelo jasen, da pričakuje od ruske vlade, da zmanjša nasilje v Ukrajini in vrne Krim," je dejal Spicer. "Hkrati pa pričakuje - in si želi -, da se bo z Rusijo razumel."

"Krim je del Ukrajine. Naše sankcije, povezane z zasedbo Krima, ostajajo, dokler Rusija ne vrne nadzora nad polotokom Ukrajini," je dejala Haleyjeva na zasedanju Varnostnega sveta ZN-a 2. februarja. Ruski veleposlanik Vitalij Čurkin je Haleyjevi odgovoril s citiranjem ameriške ustave in izpostavil, da so prebivalci Krima leta 2014 v veliki večini glasovali za priključitev Rusiji.

Flynn - žrtveno jagnje?

Še vedno pa odmeva Flynnov odstop. Sporni stiki, o katerih so mediji poročali že pred tedni, so se sicer zgodili še pred Trumpovo inavguracijo, Flynn pa naj bi glede svojih stikov z Rusijo zavajal ameriško diplomacijo. Pravosodni oddelek je namreč že januarja opozoril Belo hišo glede Flynnovih stikov z Rusijo, zaradi česar bi bil lahko po njihovem mnenju dovzeten za rusko izsiljevanje.

V svoji odstopni izjavi je Flynn dejal, da je "podpredsedniku Miku Penceu in drugim nenamerno podal nepopolne informacije o svojih telefonskih pogovorih z ruskim veleposlanikom", še poroča BBC. Flynn naj bi se z veleposlanikom Sergejem Kisljakom pogovarjal o nekaterih sankcijah ZDA proti Rusiji, kar pa je ves čas zanikal. Po poročanju BBC-ja pa so v ponedeljek prišla na dan poročila uradnikov iz Obamove administracije, ki so razkrila, da je bila vsebina pogovorov drugačna, kot je trdil Flynn.

Kremelj: Gre za notranje zadeve ZDA

Kremelj se je že odzval, da je razrešitev Flynna notranja zadeva ZDA in da nanjo nimajo nadaljnjih pripomb. "Očitno je, da je Flynn moral podati odstopno izjavo zaradi zaradi notranjih pritiskov," je izjavil vodja odbora za zunanje zadeve v spodnjem domu ruskega parlamenta, Leonid Slutski. "V središču dogajanja so odnosi med Rusijo in ZDA. Odstop spodkopava zaupanje v novo ameriško administracijo. Videli bomo, kako se bo položaj razvijal v prihodnosti," je še dejal.

Washington Post je že sredi januarja poročal, da je Flynn 28. decembra večkrat po telefonu poklical ruskega veleposlanika Kisljaka, ki naj bi bodoči administraciji posredoval vabilo za udeležbo na mirovnih pogovorih o Siriji, ki sta jih 23. januarja, tri dni po Trumpovi inavguraciji, v Kazahstanu gostili Rusija in Turčija. Trumpov prihodnji tiskovni predstavnik Sean Spicer je takrat dejal, da sta Flynn in Kisljak govorila o "logistiki vzpostavitve telefonskega pogovora med predsednikom Rusije in novoizvoljenim predsednikom po njegovi prisegi".

Pozneje je tudi ameriški podpredsednik Mike Pence v Flynnovem imenu uradno zanikal, da sta se z ruskim veleposlanikom pogovarjala o sankcijah proti Rusiji. Kot kažejo zadnji dogodki, pa je Flynn Beli hiši povedal, da naj bi se "vendarle mogoče pogovarjala" o sankcijah.

Za novega svetovalca za nacionalno varnost je začasno imenovan upokojeni general Keith Kellog, dosedanji vodja osebja Sveta za nacionalno varnost.

Upokojeni general eden prvih članov Trumpove ekipe

Flynn je bil eden od prvih treh članov administracije, ki jih je imenoval Trump, upokojeni general pa se je zaradi svojih morebitnih povezav z Rusijo hitro znašel pod udarom kritik. Trump je ob njegovem imenovanju dejal, da gre "enega izmed najboljših ameriških strokovnjakov na področjih vojaštva in obveščanja, ki bo nepogrešljiv zanj in njegovo administracijo." Flynn je bil znan kot oster kritik Obamove administracije oziroma jedrskega sporazuma z Iranom, zavzemal pa se je za tesnejše vezi z Rusijo in boj proti samooklicani Islamski državi.

J. R., K. S.