Ameriški senat začel preiskavo domnevnega ruskega vohunjenja

Senat skrbijo poročila o domnevnem ruskem vmešavanju

14. januar 2017 ob 14:32,

zadnji poseg: 14. januar 2017 ob 15:24

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški senat je po poročilu o domnevnem vmešavanju Rusije v ameriške predsedniške volitve začel preiskavo domnevnega ruskega vohunjenja.

Po mnenju senatorjev so namreč poročila, ki kažejo, da naj bi se Moskva vpletala v volitve, in opozarjajo na možne ruske povezave z ameriškimi političnimi strankami, zelo skrb vzbujajoča.

Preiskavo podpirajo tako republikanski kot demokratski člani senatnega odbora za obveščevalne zadeve, v okviru preiskave pa nameravajo zaslišati člane administracije odhajajočega ameriškega predsednika Baracka Obame in prihajajoče Trumpove administracije. Če bo potrebno, jih bodo na zaslišanje pozvali s sodnim pozivom.

Ameriške obveščevalne agencije so sporočile, da je prikrito vmešavanje v ameriške predsedniške volitve v korist Trumpa ukazal ruski predsednik Vladimir Putin, a konkretnih dokazov za to niso objavile.

Preiskava bo pod drobnogled vzela ocene obveščevalcev in druge informacije o povezavi med Rusijo in posamezniki, ki so bili udeleženi v političnih kampanjah. Večina dela bo sicer potekala za zaprtimi vrati. Senatorji so dejali, da bodo objavili tako zaupno kot javnosti dostopno poročilo.

Moskva povezav s Trumpom ne komentira

Medtem pa rusko zunanje ministrstvo ne želi komentirati poročanja medijev o domnevnih telefonskih pogovorih med bodočim Trumpovim svetovalcem za nacionalno varnost in ruskim veleposlanikom v Washingtonu. Namestnik zunanjega ministra Sergej Rjabkov je dejal, da "ne komentiramo dnevnih delovnih stikov našega veleposlaništva ali predstavnikov zunanjega ministrstva s kolegi iz drugih držav, vključno z ZDA".

Washington Post je poročal, da je Michel Flynn 28. decembra večkrat po telefonu poklical ruskega veleposlanika Sergeja Kisljaka. Kisljak naj bi bodoči administraciji posredoval vabilo za udeležbo na mirovnih pogovorih o Siriji, ki jih bosta 23. januarja, tri dni po Trumpovi inavguraciji, v Kazahstanu gostili Rusija in Turčija.

Trumpov bodoči tiskovni predstavnik Sean Spicer je dejal, da sta Flynn in Kisljak govorila o "logistiki vzpostavitve telefonskega pogovora med predsednikom Rusije in novoizvoljenim predsednikom po njegovi prisegi". "To je bilo to," je dodal.

Po navedbah turškega zunanjega ministra Mevlüta Cavusogluja bodo vabila na pogovore v Astano verjetno poslali prihodnji teden, tako Turčija kot Rusija pa se strinjata, da bi morale na njih sodelovati tudi ZDA.

B. V., K. S.