Trump: ZDA odstopajo od pariškega podnebnega sporazuma

Sporazum je bil podpisan leta 2015

1. junij 2017 ob 20:54,

zadnji poseg: 1. junij 2017 ob 21:46

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

"ZDA odstopajo od pariškega podnebnega sporazuma," je potrdil predsednik Donald Trump in napovedal začetek novih pogajanj za vstop v pariški sporazum pod novimi pogoji ali pa drug "pravičen" sporazum.

Kot je poudaril Trump, bi sporazum pomenil pomenil velike stroške za Američane, saj predvideva "drakonske finančne obveznosti". Njegova odločitev o umiku od sporazuma pomeni izpolnitev njegove predvolilne obljube, da "bodo na prvem mestu ameriški delavci."

Pariški podnebni sporazum je označil za nepravičnega, po njegovi oceni ima pozitivne posledice le za druge države, a na račun ZDA. Napovedal je takojšnjo ustavitev vpeljave neobvezujočih določil iz pariškega sporazuma in tudi končajnje financiranja pariškega sporazuma in sklada za zeleno klimo.

Trump je svoj nagovor začel z navajanjem podatkov o krepitvi gospodarske rasti, odkar je prevzel oblast. Med drugim je omenil tudi srečanje G7, glede katerega je omenil zavezanost voditeljev za sodelovanje za pravično trgovino. "Drugo za drugo uresničujemo obljube, ki sem jih dal v kampanji. ... V državo vračamo tovarne in delovna mesta, in to v številkah, za katere si nihče ni mislil, da so možne. In to je šele začetek," je dejal Trump.

Kot je znano, je Trump po vrhu skupine države G7 pretekli konec tedna v Taormini dejal, da bo odločitev glede sporazuma sprejel v tednu dni.

Z odstopom od sporazuma se ZDA priključujejo Siriji in Nikaragvi, ki leta 2015 edini nista podpisali pariškega sporazuma. Pariški podnebni sporazum je sprejelo 195 držav. ZDA, ki so za Kitajsko druga največja onesnaževalka s toplogrednimi plini, je sporazum ratificirala v začetku lanskega septembra.

Kaj pomeni odstop od sporazuma?

Reuters je še pred uradnim umikom ZDA poročal, da bi lahko ZDA tudi, če bodo odstopile od pariškega sporazuma, vplivale na delo drugih držav ali jih celo motile v boju proti podnebnim spremembam do konca leta 2020.

Pravila ZN-a glede pariškega dogovora namreč pravijo, da bi moral Washington uradno čakati do novembra 2020, da se umakne iz sporazuma, v tem času pa bi vseeno ohranil glasovalne pravice glede podrobnih pravil o različnih vprašanjih, recimo nadzoru izpustov toplogrednih plinov. V najslabšem primeru bi lahko ZDA otežile sprejetje teh pravil, je dejal profesor prava na Univerzi v Arizoni Daniel Bodansky. Pariški sporazum sicer predvideva zelo malo pravnih obveznosti pred letom 2020 in nič sankcij za njihovo neizpolnjevanje.

Bodansky je še dodal, da ZDA niso skušale ovirati dela drugih držav v kjotskem protokolu iz leta 1997, ki je zahteval od bogatih držav, da omejijo izpuste, čeprav se je predsednik Bush mlajši leta 2001 odločil, da ZDA pri tem ne bodo sodelovale.

Trump pa bi se lahko odločil skrajšati formalnosti glede odstopa od sporazuma na le eno leto z odstopom od krovnega sporazuma, podnebne konvencije iz leta 1992.

K. T.