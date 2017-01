Trump ZDA uradno umaknil iz Transpacifiškega partnerstva

Industrialcem obljubil znižanje davkov in manj "birokracije"

23. januar 2017 ob 18:06

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je držal obljubo in v ponedeljek podpisal ukaz o umiku ZDA iz Transpacifiškega partnerstva (TPP), sporazuma o prosti trgovini na območju Tihega oceana.

Trgovinski dogovor je bil med 12 državami (Avstralija, Brunej, Kanada, Čile, Japonska, Malezija, Mehika, Nova Zelandija, Peru, Singapur, Vietnam in ZDA) podpisan februarja 2016, a ga je za zdaj ratificirala le Japonska.

TPP potencialno katastrofalen za ZDA

Sporazum je obsegal 40 odstotkov svetovne proizvodnje, njegov namen pa je bil ustanoviti največje prostotrgovinsko območje na svetu kot protiutež vse večjemu vplivu Kitajske. "Umik iz TPP-ja je velika stvar za ameriškega delavca," je po podpisu ukaza dejal Trump, ki je sporazum označil kot "potencialno katastrofalnega za ZDA". Pričakuje se tudi, da bo Trump kmalu podpisal ukaz o ponovnih pogajanjih glede prostotrgovinskega sporazuma med ZDA, Mehiko in Kanado.

Korenček in palica za industrialce

Trump je sicer prvi teden kot 45. predsednik ZDA začel na srečanju z nekaterimi najpomembnejšimi industrialci v Beli hiši. Trump je že med predvolilno kampanjo obljubil, da bo delovna mesta (v industriji) vrnil nazaj v ZDA. Na srečanju jim je ponudil "korenček in palico".

Birokracijo lahko zmanjšamo za 75 odstotkov

Trump je direktorjem podjetij, kot so Ford, Dow Chemical, Dell Technologies, Tesla in drugi, dejal, da bi rad davke znižal za od 15 do 20 odstotkov z zdajšnje 35-odstotne ravni obdavčitve. A kot je pojasnil Trump, so mu podjetniki potožili, da so še večja težava kot davki različni predpisi in regulacije. "Mislim, da lahko birokracijo zmanjšamo za 75 odstotkov, morda celo za več," je Trump sporočil poslovnežem v Rooseveltovi sobi.

Kdor bo v ZDA zaprl tovarno, bo plačal "ceno"

Trump je direktorjem položil na srce, da lahko premikajo proizvodnjo med posameznimi zveznimi državami znotraj ZDA, a tisti, ki bo odšel iz države, "bo plačal ceno". "Podjetniki, ki bodo v ZDA zaprli tovarno in odpustili delavce, tovarno pa nato odprli v kateri drugi državi, se motijo, če mislijo, da bodo njihovi izdelki gladko prečkali ameriško mejo. To se ne bo zgodilo. Za take primere bomo uvedli velik mejni davek," je zagrozil Trump.

Delno zamrznil zaposlovanje v javni upravi

Novi ameriški predsednik je v ponedeljek med drugim zamrznil še zaposlovanje v javni upravi, ki trenutno šteje več kot dva milijona zaposlenih. Zamrznitev ne velja za Pentagon in agencije, ki se ukvarjajo z nacionalno varnostjo, kar pomeni za več kot 75 odstotkov javne uprave. Poleg tega je ustavil financiranje mednarodnih organizacij, ki po svetu informirajo ali pomagajo ženskam pri splavu.

Trump se bo v ponedeljek popoldne sešel še z nekaterimi vodilnimi predstavniki sindikatov.

A. V.